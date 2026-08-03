Silva, ha giocato nove anni con il Manchester City dell'era Guardiola per poi trasferirsi alla corte di Mourinho
Il Real Madrid e la challenge dei fuochi d'artificio: il risultato è tutto da ridere
Bernardo Silva ha condiviso, in una intervista a Realmadrid TV, le sue emozioni nell'essere diventato un giocatore del Real Madrid e le prime impressioni dopo i primi allenamenti agli ordini di Mourinho.
Bernardo Silva: "Sono felice di essere al Real Madrid"Dopo nove stagioni al Manchester City, passati seguendo le tattiche e le istruzioni di Guardiola, Bernardo Silva si è accasato al Real Madrid di Mourinho. Il centrocampista brasiliano era stato accostato anche alla Juventus. Oggi, in una intervista alla tv ufficiale dei blancos, ha parlato delle sue emozioni nell'essere diventato un madridista, dei primi allenamenti, dei suoi idoli e di chi lo ispira. Come prima cosa, il portoghese ha dichiarato di essere emozionato del suo trasferimento: "È davvero speciale e sono molto felice di essere qui. Sono molto felice di iniziare. Voglio cercare di aiutare questa squadra a continuare a vincere. Sono qui per dare il mio contributo e voglio seguire il percorso vincente di questa società".
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