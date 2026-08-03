Dopo dieci anni di Pep Guardiola, per il Manchester City è arrivato il momento del cambiamento. La scelta del club è ricaduta su Enzo Maresca, tecnico italiano che conosce perfettamente l'ambiente dei Citizens dopo l'esperienza nello staff di Guardiola e che ora avrà il compito più difficile del calcio inglese: raccogliere un'eredità praticamente irripetibile.

Il punto fermo del Manchester City di Maresca

OSLO, NORVEGIA - 31 MARZO: Erling Haaland (Norvegia) in azione durante l'amichevole internazionale tra Norvegia e Svizzera all'Ullevaal Stadion, il 31 marzo 2026 a Oslo, Norvegia. (Foto di Stuart Franklin/Getty Images)

Il nuovo City non sarà una rivoluzione totale, ma un'evoluzione. Maresca è un allenatore cresciuto calcisticamente seguendo i principi del suo maestro: possesso palla, costruzione dal basso, occupazione razionale degli spazi e grande attenzione alle distanze tra i reparti. Tuttavia, chi ha seguito il suo lavoro negli ultimi anni ha visto una squadra capace di verticalizzare più rapidamente quando se ne presenta l'occasione e di essere più pragmatica in alcune fasi della partita. Il punto fermo resterà naturalmente Erling Haaland. Il centravanti norvegese sarà ancora il terminale offensivo di una squadra costruita per metterlo nelle migliori condizioni possibili, mentre il vero equilibrio del City continuerà a passare dai piedi di Rodri. Non è un caso che il club stia lavorando per blindare il Pallone d'Oro spagnolo, considerato il giocatore più importante dell'intero sistema tattico di Maresca.

La filosofia del calciomercato dei Citizens

LONDRA, INGHILTERRA - 21 OTTOBRE: Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, parla ai media durante la conferenza stampa del Chelsea FC in vista della partita della terza giornata della fase campionato di UEFA Champions League 2025/26 tra Chelsea FC e AFC Ajax, in programma a Stamford Bridge il 21 ottobre 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Warren Little/Getty Images)

Anche il mercato sta seguendo questa filosofia. Il Manchester City ha investito su profili giovani e di qualità come Elliot Anderson e Ayyoub Bouaddi, mantenendo la propria linea di costruire una rosa ricca di talento ma anche pronta ad affrontare il ricambio generazionale. Allo stesso tempo non sono escluse operazioni importanti negli ultimi giorni di mercato, con Maresca che potrebbe ritrovare alcuni giocatori già allenati nelle sue precedenti esperienze.