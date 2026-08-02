Il Venezia piazza un importante rinforzo per il centrocampo ufficializzando l'arrivo in prestito di Simon Sohm, centrocampista svizzero classe 2001 proveniente dalla Fiorentina, andando ad aggiungere qualità, dinamismo e fisicità alla squadra guidata da Giovanni Stroppa. L'operazione rientra nella strategia del Venezia, che punta su giocatori giovani ma già con un bel bottino di esperienza nel calcio italiano.

Dopo oltre 50 presenze con la maglia del Zurigo, nel 2020 arriva la chiamata dell'Italia: il Parma decide di puntare su di lui acquistandolo per inserirlo in un progetto di crescita a lungo termine. Il passaggio in Serie A inizialmente è stato complicato, ma il centrocampista ha saputo adattarsi al calcio italiano, diventando un elemento sempre più importante con la maglia crociata riuscendo a collezionare in totale 155 presenze segnando 7 gol, prima di approdare alla Fiorentina e poi in prestito al Bologna.

Sohm al Venezia: le parole del giocatore e il comunicato ufficiale

Il centrocampista ha rilasciato delle dichiarazioni in cui spiega cosa l'ha spinto ad accettare il Venezia: "Ho scelto di venire alperché il ilmi ha presentato unche mi ha convinto fin dal primo momento,".

Continua: "Credo che il Venezia sia una squadra con valori importanti e con un centrocampo ricco di qualità. Il mio obiettivo è mettere le mie caratteristiche al servizio del gruppo e aiutare i miei compagni a esprimere tutto il loro potenziale.Ho già avuto modo di confrontarmi con mister Stroppa e sono pronto a dare il massimo per affrontare questa stagione con entusiasmo, determinazione e grande voglia di raggiungere gli obiettivi del club".

FIRENZE, ITALIA - 2 NOVEMBRE: Simon Sohm di ACF Fiorentina in azione durante la partita di Serie A tra ACF Fiorentina e US Lecce all'Artemio Franchi il 2 novembre 2025 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Ecco anche il comunicato del club:

"Il Venezia FC comunica di aver acquisito dalla ACF Fiorentina, con la formula del prestito con diritto di riscatto, le prestazioni sportive del centrocampista Simon Sohm.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’FC Zurigo, debutta in prima squadra il 28 ottobre 2018 e nel corso della stessa stagione, colleziona anche due presenze in Europa League. L’esperienza nel massimo campionato svizzero si conclude nell’ottobre 2020 con, in totale, 39 presenze, 1 gol e 2 assist.

Nell’autunno 2020 comincia così la sua esperienza in Italia, al Parma, dove tra Serie A e Serie B mette insieme 155 presenze, con all’attivo 7 gol e 13 assist. Nell’estate 2025 viene acquistato dalla Fiorentina per poi, nel gennaio 2026, passare in prestito al Bologna e fare di nuovo rientro alla Fiorentina al termine della stagione. Tra campionato e coppe europee, nella stagione 25/26 gioca 37 partite, mettendo a referto 1 gol e 1 assist.

Dopo aver fatto la trafila di tutte le nazionali giovanili svizzere, il 7 ottobre 2020 fa il suo esordio con la Nazionale maggiore, con la quale ha collezionato 4 presenze".