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Sconfitta ricca di gol e indicazioni per il Venezia nel primo dei due test match in terra francese. Contro il Saint Etienne finisce 4-3 per i padroni di casa, al termine di una sfida dai due volti: ritmi contratti e giocate di qualità nel primo tempo, tanta foga, falli e rimonta sfiorata nella ripresa. Ma per mister Giovanni Stroppa tante note positive e conferme!

Saint Etienne-Venezia, primo tempo: la perla di Farji e l'eurogol di Breum

Il tecnico dei Lagunari parte con un 3-5-2 affidandosi alla coppia d'attacco, con la cerniera di centrocampo formata da Busio, Basic ed Helgason. L'inizio è a ritmi blandi, con i lagunari che provano a gestire il possesso palla. La prima occasione capitata al 7' porta la firma dei francesi, con Stankovic costretto al corner. Al 12' l'episodio che sblocca il match: un buco sulla destra della difesa arancioneroverde spalanca la strada a, che si inserisce in area e. Due minuti dopo lo stesso Stankovic deve superarsi per evitare il raddoppio immediato.

Il Venezia riordina le idee e inizia a guadagnare campo. Dopo un tentato squillo di Basic su punizione, al 30' arriva il meritato pareggio: Farji riceve palla al limite dell'area dalla sinistra, si crea lo spazio e pesca l'angolino con un bel diagonale. Il gol dà morale agli uomini di Stroppa, ma al 43', nel miglior momento del Venezia, arriva la doccia fredda: palla persa a centrocampo, transizione rapida dei francesi e bolide pazzesco ancora di Breum, che sigla il 2-1 con una traiettoria imprendibile. Nel recupero Rrahmani manca di poco il nuovo pari con una girata al volo alta sopra la traversa.

MILANO, ITALIA - 3 DICEMBRE: Giovanni Stroppa, allenatore del Venezia FC, osserva il campo prima della partita degli ottavi di finale di Coppa Italia tra FC Internazionale e Venezia FC allo stadio di San Siro, il 3 dicembre 2025 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Secondo tempo: tris transalpino, reazione lagunare e finale infuocato

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La ripresa si apre con una vera e propria rivoluzione nell'undici veneto: Stroppa manda in campo Kike Perez, Fanne, Dagasso, Hainaut, Lauberbach e. Il Saint Etienne, però, parte forte e al 50' trovareso letale da una deviazione che spiazza Stankovic. Il Venezia prova subito a reagire al 51', ma la sfortuna si accanisce sui lagunari negando il gol con una traversa colpita sugli sviluppi di un corner.

Al 65' la gara si riapre: percussione caparbia di Sagrado sulla fascia, fallo in area e calcio di rigore indiscutibile. Dal dischetto si presenta Akor Adams che non sbaglia, firmando il 3-2 e il suo primo sigillo. Nel finale la partita si incattivisce notevolmente con diversi contatti duri non sempre sanzionati dall'arbitro. Al 78' scoppia un'ampia ammucchiata dopo un brutto fallo su Kike Perez. Nel momento di massimo sforzo arancioneroverde, l'ennesima ripartenza transalpina sembra chiudere i conti: all'86' Baallal salta mezza difesa in velocità e deposita in rete il poker del 4-2.

I lagunari però non mollano: al 90' Dagasso si inventa una perla assoluta con un tiro al volo da fuori area che sbatte sotto la traversa e finisce in rete per il 4-3. Subito dopo la rete, Kike Perez viene espulso per secondo giallo a causa di un applauso ironico verso il fischietto di gara. Nel recupero finale Akor Adams sfiora clamorosamente di testa il gol del 4-4, ma la sfera non inquadra lo specchio. Un test probante che regala buone trame offensive e tanto carattere a mister Stroppa, ma che lascia anche diversi dettagli da registrare in fase difensiva.