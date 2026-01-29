Samuele Amato

Valzer dei bomber: Lewandowski si allontana, ma il Milan resta vigile sul fronte Vlahović
Un bomber per Massimiliano Allegri
Classe '97, nato e cresciuto alle pendici dell'Etna. Leggo, penso, scrivo. Dalla cultura umanista fino a quella sportiva, mi sono formato leggendo Sartre e ammirando i missili terra-aria di Adriano l'Imperatore. Laureato alla triennale in Filosofia e alla magistrale in Scienze filosofiche all'Università degli studi di Catania, cerco di unire conoscenze e competenze accademiche con il giornalismo e la scrittura: da quella scientifica, passando da quella di attualità e politica, fino a quella culturale. Da sempre appassionato delle storie che raccontano un modo in cui il mondo si manifesta - ovvero il calcio nella sua totalità.
Un bomber per Massimiliano Allegri
La partita di oggi offre uno spunto tattico interessante
Parla il tecnico alla vigilia della sfida
Per il terzino le prossime saranno le ultime 7 partite con i Magpies
Continua il comportamento inaccettabile del 43enne
Il francese è l'arma in più per il Diavolo
Spunti che arrivano dalla vittoria di San Siro di ieri
Una statistica unica e insolita per il tecnico rossonero
Un traguardo simbolo dello sviluppo del settore
Dentro il match contro i biancocelesti
Il tecnico svedese in estasi per i suoi ragazzi
Un pari che cambia veramente tutto nella stagione
Il corto muso e la prova di maturità
La vetrina perfetta per eccellere
Lariani e nerazzurri deludenti: questa competizione perde sempre più appeal
Allegri e la mentalità vincente
Sempre più nella storia dei Red Devils
Il Diavolo di Allegri non dovrà abbassare la guardia
L'ex-Juventus sotto Ancelotti e Pioli
Il nuovo allenatore degli Spurs già all'opera
L'asso nella manica del Diavolo
Il dato dei rossoneri nel derby lombardo
La FA pronta a sanzionare il centrocampista spagnolo
Il tecnico livornese accorcia le distanze sull'Inter
Le statistiche del portoghese in una stagione di trasformazione
Apporto scudetto per l'ex-Chelsea
I milanisti vedono il Tricolore?
Intrecci di mercato tra felsinei e meneghini
L'ex-allenatore delle due squadre e la sua qualità umana
Tra acquisti e cessioni: come migliorare la rosa?