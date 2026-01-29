Samuele Amato

| Caporedattore

Classe '97, nato e cresciuto alle pendici dell'Etna. Leggo, penso, scrivo. Dalla cultura umanista fino a quella sportiva, mi sono formato leggendo Sartre e ammirando i missili terra-aria di Adriano l'Imperatore. Laureato alla triennale in Filosofia e alla magistrale in Scienze filosofiche all'Università degli studi di Catania, cerco di unire conoscenze e competenze accademiche con il giornalismo e la scrittura: da quella scientifica, passando da quella di attualità e politica, fino a quella culturale. Da sempre appassionato delle storie che raccontano un modo in cui il mondo si manifesta - ovvero il calcio nella sua totalità.