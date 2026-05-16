L'analisi del percorso di Igli Tare come direttore sportivo del Milan traccia il bilancio di un'esperienza ormai giunta ai titoli di coda, con l'addio dell'albanese a fine stagione che appare inevitabile. Arrivato con grandi aspettative per replicare il modello virtuoso basato su scouting e sostenibilità economica che lo aveva contraddistinto alla Lazio, il dirigente non è riuscito a incidere, complice un mercato estivo parzialmente già impostato e una sessione invernale giudicata decisamente deludente.

CAIRATE, ITALIA - 17 APRILE: Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, Igli Tare, direttore sportivo del Milan, e Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, osservano durante una sessione di allenamento del Milan a Milanello il 17 aprile 2026 a Cairate, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

I limiti emersi nella costruzione della rosa e il rendimento al di sotto delle aspettative di alcuni investimenti onerosi hanno alimentato la crisi di risultati della squadra, attirando forti critiche sulla gestione dell'area tecnica. Il focus mette in luce come il fallimento di questo binomio tra rigore finanziario e competitività sul campo stia spingendo la dirigenza rossonera a una totale rifondazione dirigenziale per il futuro, chiudendo anzitempo un ciclo mai realmente decollato. <<< CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO SU MILANISTI CHANNEL >>>