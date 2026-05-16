La decisione di Cardinale sul rapporto professionale tra il Milan e Igli Tare: a fine stagione si separano
Il Milan regna del derby con la grande festa di Modric e compagni a San Siro
L'analisi del percorso di Igli Tare come direttore sportivo del Milan traccia il bilancio di un'esperienza ormai giunta ai titoli di coda, con l'addio dell'albanese a fine stagione che appare inevitabile. Arrivato con grandi aspettative per replicare il modello virtuoso basato su scouting e sostenibilità economica che lo aveva contraddistinto alla Lazio, il dirigente non è riuscito a incidere, complice un mercato estivo parzialmente già impostato e una sessione invernale giudicata decisamente deludente.
I limiti emersi nella costruzione della rosa e il rendimento al di sotto delle aspettative di alcuni investimenti onerosi hanno alimentato la crisi di risultati della squadra, attirando forti critiche sulla gestione dell'area tecnica. Il focus mette in luce come il fallimento di questo binomio tra rigore finanziario e competitività sul campo stia spingendo la dirigenza rossonera a una totale rifondazione dirigenziale per il futuro, chiudendo anzitempo un ciclo mai realmente decollato. <<< CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO SU MILANISTI CHANNEL >>>
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