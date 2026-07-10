Doveva essere una notte di festeggiamenti, una di quelle in cui tutta la Francia si riversa nelle strade per spingere la propria nazionale verso un'altra semifinale mondiale, la terza consecutiva. Invece, la festa per il 2-0 sul Marocco ha lasciato dietro di sé un dolore immenso. Nel nord del Paese, ad Aulnoye-Aymeries, una cittadina vicino a Maubeuge, una ragazza di appena 17 anni ha perso la vita in un modo tanto assurdo quanto drammatico.

Erano da poco passate le tre del mattino quando la situazione è precipitata. Secondo le prime ricostruzioni fornite dai sindacati di polizia locali, e come riporta BFMTV, la giovane sarebbe salita a bordo di un camion che partecipava ai caroselli. Poi, la caduta accidentale, l'impatto con l'asfalto e il mezzo che l'ha travolta, rendendo inutili i soccorsi. L'autista è stato subito fermato ed è sotto interrogatorio: gli inquirenti stanno cercando di capire se si sia accorto di quanto stava accadendo e di verificare le sue condizioni al momento del dramma. Una dinamica ancora da chiarire del tutto, che trasforma una notte storica in un incubo per una famiglia.

Festeggiamenti in Francia, Parigi respira: pochi arresti per una sfida ad alto rischio

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Le parole di Deschamps e una gioia spezzata

Questa terribile notizia stona dolorosamente con il bilancio del resto della Francia. La vigilia del match contro i Leoni dell'Atlante era considerata addall'intelligence. C'era molta tensione, si temevano scontri duri nelle piazze, l'uso massiccio di fuochi d'artificio e disordini, soprattutto ae nella regione dell'Île-de-France.Eppure, contro ogni previsione della vigilia, la notte parigina è scivolata via in modo decisamente tranquillo. Le forze dell'ordine hanno registrato appenain tutta l'area metropolitana: qualche borseggio di telefoni cellulari, un paio di denunce per porto d'armi e tre fermi aper il lancio di fuochi d'artificio. Davvero poca cosa rispetto alle vigilie blindate che avevano fatto tremare i commercianti degli Champs-Élysées.Mentre in patria si consumava questo dramma, dal ritiro della nazionalenon nascondeva l'orgoglio per il cammino dei suoi ragazzi, attesi ora da una semifinale stellare contro la vincente di Spagna-Belgio . Il commissario tecnico, parlando ai giornalisti, si era detto felice di poter regalare un momento di totale evasione ai tifosi rimasti a casa.

SAN PIETROBURGO, RUSSIA - 10 LUGLIO: Didier Deschamps, allenatore della Francia, festeggia la vittoria della sua squadra nella semifinale dei Mondiali FIFA Russia 2018 tra Belgio e Francia allo stadio di San Pietroburgo il 10 luglio 2018 a San Pietroburgo, Russia. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

"Anche se qui vivo in una bolla, immagino l'atmosfera elettrica che si respira in Francia. Questo è il bello del calcio: abbiamo il dovere di regalare emozioni forti alle famiglie, ai bambini, ai nonni che amano questa maglia. Non mi piace parlare di sogni perché sono una persona fin troppo pragmatica, ma siamo in missione per la Francia."

Parole forti, piene di orgoglio, che purtroppo oggi si scontrano con la realtà di una festa finita nel peggiore dei modi. Resta la qualificazione, resta l'attesa per un traguardo immenso, ma resta soprattutto il silenzio per una vita spezzata troppo presto sul ciglio di una strada.