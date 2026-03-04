Danilo Loda

Amburgo: stagione finita per Miro Muheim e Mondiale con la Svizzera a rischio
Tempi lunghi per il recupero
Giornalista Professionista dal 2001, ho avuto la fortuna di vivere il calcio da più prospettive: da bordo campo, dietro una tastiera e persino in panchina. In passato ho allenato a livello giovanile, scoprendo quanto la passione, la dedizione e il gioco di squadra possano formare non solo atleti, ma anche persone. Amo il calcio in tutte le sue forme, dagli spalti gremiti di uno stadio di Champions League ai campi polverosi della Terza Categoria. Ogni partita, a qualsiasi livello, ha storia unica da raccontare.
Tempi lunghi per il recupero
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Una dinamica di grande violenza
Lo stile "Pep" in vendita
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Nulla sfugge al VAR
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Parole forti del campione brasiliano
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La Nazionale Campione d'Africa decisa in tribunale
I migliori tennisti del mondo nella casa dei Blancos
Indossare la maglia del cuore costa caro...
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Il richiamo delle proprie origini
Sudore e libri per il talento messicano
Continuità in casa blaugrana
Si parla di "grave condotta scorretta"
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