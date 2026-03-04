Danilo Loda

Giornalista Professionista dal 2001, ho avuto la fortuna di vivere il calcio da più prospettive: da bordo campo, dietro una tastiera e persino in panchina. In passato ho allenato a livello giovanile, scoprendo quanto la passione, la dedizione e il gioco di squadra possano formare non solo atleti, ma anche persone. Amo il calcio in tutte le sue forme, dagli spalti gremiti di uno stadio di Champions League ai campi polverosi della Terza Categoria. Ogni partita, a qualsiasi livello, ha storia unica da raccontare.