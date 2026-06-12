C'è una strana magia che avvolge i grandi eventi sportivi, una magia fatta di numeri ufficiali che non corrispondono quasi mai a quello che gli occhi vedono davvero. Prendete la partita di ieri sera a Guadalajara tra Corea del Sud e Repubblica Ceca, finita 2-1 per i coreani. Se vi foste fidati dello speaker dello stadio o dei comunicati ufficiali, avreste letto di un impianto praticamente esaurito: 44.985 spettatori dichiarati su una capienza massima di 45.664. Un successo clamoroso per gli stadi del Mondiale. Peccato che i giornalisti seduti in tribuna stampa abbiano visto una realtà completamente diversa. Macchie rosse ovunque — il colore dei seggiolini vuoti — e intere file deserte che gridavano vendetta. Altro che i 679 posti rimasti liberi secondo i calcoli della FIFA.

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Stadi vuoti, ma chi può permettersi un biglietto da cinquemila dollari?

L'inghippo principale è venuto a galla. La fonte ha fatto notare come i buchi più vistosi fossero concentrati proprio nelle zone teoricamente più esclusive, quelle vicine alla tribuna VIP. Il motivo? Prezzi semplicemente fuori dal mondo. Per sedersi in quell'esclusivo settore, un tifoso comune avrebbe dovuto sborsare la bellezza di(circa 4.300 euro).

Il presidente Gianni Infantino parla alla stampa dopo l'incontro con il presidente brasiliano Lula da Silva, Samir Xaud, presidente della Federazione calcistica brasiliana (CBF), e Carlo Ancelotti, allenatore della nazionale brasiliana di calcio, al Palazzo del Planalto il 26 gennaio 2026 a Brasilia. (Photo by Ton Molina/Getty Images)

Ma non è andata meglio nei settori popolari: i biglietti per l'anello inferiore costavano 500 dollari, mentre per quello superiore si partiva da 400. Cifre enormi per una partita della fase a gironi tra la venticinquesima e la trentasettesima squadra del ranking mondiale. Se a questo aggiungiamo che la Repubblica Ceca si è qualificata all'ultimo minuto e che i costi dei voli per il Messico sono schizzati alle stelle, si capisce subito perché i tifosi cechi fossero praticamente invisibili.

Le sparate di Infantino e la realtà dei fatti

There were swathes of empty seats at the Akron Stadium that were particularly concentrated towards the pitchside VIP section at the centre of the east stand, but patches of red seats could be seen throughout — leaving what looked like thousands of empty seats in total.



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Tutto questo stride parecchio con i toni trionfalistici usati solo ventiquattr'ore prima da Gianni Infantino . Il presidente della FIFA, nella classica conferenza stampa di apertura dei Mondiali di calcio 2026, aveva gonfiato il petto parlando di oltree di una richiesta "dieci volte superiore" rispetto al passato.

Certo, la gara inaugurale tra Messico e Sudafrica all'Azteca è stata una bolgia clamorosa. Ma appena ci si sposta in impianti più piccoli — e quello di Guadalajara è il secondo meno capiente del torneo dopo Toronto — il castello di carte rischia di crollare. Interpellata direttamente da The Athletic sul perché i numeri ufficiali non quadrassero con i seggiolini vuoti, la FIFA ha preferito non rispondere, liquidando la questione con un gelido "fate fede ai dati ufficiali". Come a dire: credete a noi, non ai vostri occhi. E il rischio di vedere stadi vuoti è più che mai concreto, alla faccia degli sbandierati "sold out".

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