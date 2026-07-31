Benjamin Mendy, difensore del club polacco del Pogoń Stettino e della nazionale francese, ha deciso di vendere la sua replica della Coppa del Mondo vinta dalla Francia nel 2018: era danneggiata e gli ha fruttato circa 54mila euro.

🚨🚨| NEW: Benjamin Mendy has sold his official World Cup trophy replica at auction for €𝟓𝟒,𝟎𝟎𝟎. 🏆🇫🇷



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Benjamin Mendy vende la sua Coppa del Mondo

Nel 2018, che giocava nel, era nella formazione della Francia che vinse il. In quel torneo, giocò una sola partita, e con la maglia blu ha collezionato appena. Eppure, anche lui è fra coloro che vinsero il secondo trofeo della Francia e può fregiarsi di questo prestigioso titolo. La coppa, però, non è più con lui. Ci sono giocatori che sono legati ai loro trofei, li conservano e li espongono, con cura e amore. Mendy, invece, no. Il francese, infatti, l'ha, messa all'asta. L'asta si è svolta durante l'evento ‘Global Football Auction Part 2', organizzata dalla casa americana Goldin, specializzata in oggetti da collezione legati allo sport.

Si tratta, ovviamente, di una replica dell'originale. Ma è comunque un oggetto raro, di valore certamente elevato. Al calciatore, però, ha fruttato molto meno di quanto ci si aspetterebbe: appena 54mila euro. C'è un motivo dietro: la coppa era danneggiata. Mendy, a quanto pare, non l'ha conservata in una teca e il trofeo ha subito un qualche danno. Il trofeo presentava, infatti, una crepa alla base e anche diversi segni di usura.

Dopo il Mondiale del 2018 il difensore è rimasto al City fino al 2023 per poi passare al Lorient e in poi approdare nel campionato svizzero, dove ha giocato per lo Zurigo. In seguito, si è poi accasato allo Stettino in Polonia. La sua carriera era cominciata al Le Havre per poi decollare negli anni al Marsiglia e al Monaco. Dopo il trionfale torneo del 2018, Mendy non è stato convocato dalla Nazionale allenata da Deschamps: non nel 2022 e nemmeno nel torneo finito da poco.