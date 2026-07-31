Quando si tratta di difendere il patrimonio del Bayern Monaco, Uli Hoeness non si tira mai indietro e lo fa con la solita schiettezza senza filtri. Le voci di un forte interesse del Real Madrid per Michael Olise hanno fatto il giro d'Europa nelle ultime ore, ma in casa bavarese la reazione è stata a dir poco gelida. Anzi, decisamente ironica.

Il presidente onorario non ha usato mezzi termini per liquidare la questione: "Mi sono sbellicato dalle risate! Ha ancora tre anni di contratto, quindi per me non è affatto un argomento di discussione". In perfetto stile Hoeness, il dirigente bavarese ha voluto spazzare via qualsiasi illusione delle rivali con una delle sue battute fulminanti: "Anche l'Imperatore della Cina potrebbe venire da noi e non gli rivolgeremmo comunque la parola".

Honess: Il tridente con Olise, Kean e Diaz è blindato e non le manda a dire a Infantino

L'idea della dirigenza tedesca è chiarissima: non si smantella nulla. La società ritiene di aver costruito un reparto offensivo di primissimo livello e non ha la minima intenzione di privarsene per nessuna cifra al mondo. "Abbiamo il miglior trio d'attacco del mondo con Olise, Díaz e Kane. Non ci sogneremmo mai di venderne nessuno", ha ribadito con forza Hoeness.

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 16 MAGGIO: Michael Olise del Bayern Monaco corre con il pallone durante la partita di Bundesliga tra Bayern Monaco e Colonia all'Allianz Arena il 16 maggio 2026 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Anche sul futuro dell'attaccante inglese le idee sono limpidissime e a breve inizieranno le trattative per il rinnovo. L'ambiente è sereno e il presidente ha sottolineato quanto il centravanti sia ormai un pilastro della squadra: "So che è molto felice a Monaco. È un modello da seguire sotto ogni punto di vista, non solo come goleador o come giocatore in campo, ma anche come persona".

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