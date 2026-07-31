La FIFA ha rotto il silenzio dopo le forti critiche ricevute negli ultimi giorni sul progetto FIFA Forward Enterprise (FFE). La nuova società controllata dalla Federazione internazionale che dovrebbe gestire le attività commerciali legate agli eventi FIFA. Attraverso un comunicato ufficiale, l'organismo guidato da Gianni Infantino ha precisato che nessuna decisione è stata presa e che ogni eventuale sviluppo sarà sottoposto al voto delle 211 Federazioni affiliate. Respingendo con forza le accuse di una presunta "vendita del calcio".

"Nessuno sta vendendo il calcio"

Nel comunicato la FIFA ha ribadito che il progetto è ancora nella fase di consultazione e che il controllo delle attività rimarrebbe sempre nelle mani della Federazione. Il passaggio più netto riguarda proprio le polemiche emerse negli ultimi giorni:

WASHINGTON (Stati Uniti). 5 dicembre 2025 – Gianni Infantino. Presidente della FIFA, stringe la mano al presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo aver ricevuto il FIFA Peace Prize durante il sorteggio ufficiale dei Mondiali 2026, al John F. Kennedy Center for the Performing Arts. (Foto: Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images)

“Abbiamo preso atto delle osservazioni formulate dalle rispettive Confederazioni in merito alla proposta di istituire la FIFA Forward Enterprise (FFE). Desideriamo affrontare le questioni emerse dopo le prime notizie diffuse dai media. Rispettiamo le osservazioni e le preoccupazioni espresse pubblicamente e ribadiamo il nostro impegno a favore di una consultazione aperta e democratica.”

“Il processo di consultazione che avevamo pianificato è stato compromesso da ricostruzioni mediatiche non corrette. Porteremo comunque avanti questo percorso affinché ogni Federazione affiliata possa esprimere il proprio voto sulla base dei fatti.”

“La FIFA Forward Enterprise è stata proposta esclusivamente per garantire a tutte le Federazioni affiliate l'opportunità di partecipare concretamente al valore commerciale del calcio nei rispettivi Paesi, senza che ciò avvenga a discapito dello spirito del gioco, della governance della FIFA o del calcio stesso.”

Cos'è la FIFA Forward Enterprise

Secondo la proposta illustrata dalla FIFA, lariunirebbe in una società interamente controllata dalla Federazione tutte le attività commerciali e organizzative degli eventi internazionali. L'obiettivo dichiarato è aumentare i ricavi attraverso una gestione più efficiente e redistribuire le nuove risorse alle 211 federazioni affiliate, senza modificare la governance della FIFA.

Il progetto è nato dopo l'interesse manifestato da investitori privati verso una quota di minoranza della nuova società. Ipotesi che ha però provocato le dure reazioni di UEFA, CONCACAF e di numerose istituzioni calcistiche internazionali. La FIFA insiste sul fatto che nessuna cessione del controllo è prevista e che il processo resta aperto a modifiche o anche a una bocciatura da parte delle federazioni affiliate.