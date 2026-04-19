L'ago di Bilardo: la storia sporca dell'Estudiantes che questa notte affronta il Flamengo
L'Estudiantes de La Plata degli anni Sessanta è passato alla storia come il club più controverso del calcio sudamericano.
Mi chiamo Daniele Cirafici e mi occupo di giornalismo sportivo con passione e attenzione ai dettagli. Nel tempo ho sviluppato competenze nelle telecronache sportive live. Mi piace trasformare idee in progetti concreti e funzionali. Lavoro con un approccio pratico, creativo e orientato agli obiettivi. Sono sempre alla ricerca di nuove opportunità di crescita. Credo nell’importanza della collaborazione e della comunicazione efficace. Nel mio tempo libero mi interesso di sport e progetti.
L'Estudiantes de La Plata degli anni Sessanta è passato alla storia come il club più controverso del calcio sudamericano.
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