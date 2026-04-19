Daniele Cirafici

Mi chiamo Daniele Cirafici e mi occupo di giornalismo sportivo con passione e attenzione ai dettagli. Nel tempo ho sviluppato competenze nelle telecronache sportive live. Mi piace trasformare idee in progetti concreti e funzionali. Lavoro con un approccio pratico, creativo e orientato agli obiettivi. Sono sempre alla ricerca di nuove opportunità di crescita. Credo nell’importanza della collaborazione e della comunicazione efficace. Nel mio tempo libero mi interesso di sport e progetti.