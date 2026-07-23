Le polemiche nate dopo la semifinale del Mondiale tra Francia e Spagna non si sono ancora placate. A distanza di alcuni giorni dalla sfida, l'arbitro salvadoregno Ivan Barton ha deciso di rispondere alle dichiarazioni rilasciate da Didier Deschamps, che dopo l'eliminazione dei Bleus aveva messo in dubbio la scelta della FIFA di affidargli una gara di tale importanza. Il direttore di gara ha replicato con fermezza, spiegando di non essersi mai sentito condizionato dalle critiche ricevute e di essere orgoglioso del percorso che lo ha portato fino al massimo palcoscenico internazionale.

Barton: "Nessun commento mi farà dubitare"

L'arbitro ha sottolineato come ogni persona abbia il diritto di esprimere la propria opinione, ribadendo però di conoscere perfettamente il percorso che gli ha permesso di arrivare a dirigere una. Barton ha spiegato che né le parole di Deschamps né quelle di altri metteranno in discussione il lavoro svolto negli anni, frutto di

AMBURGO, GERMANIA – 5 luglio: Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, festeggia insieme a Kylian Mbappé dopo la vittoria della squadra ai calci di rigore al termine della partita dei quarti di finale di UEFA Euro 2024 tra Portogallo e Francia, disputata al Volksparkstadion il 5 luglio 2024 ad Amburgo, Germania. (Foto di Dan Mullan/Getty Images).

Per il fischietto salvadoregno, rappresentare il proprio Paese in una competizione di questo livello è motivo di grande orgoglio e rappresenta anche un segnale importante per tutti gli arbitri provenienti da federazioni considerate meno prestigiose.

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Le critiche di Deschamps e i complimenti di Collina

Dopo la sconfitta contro la Spagna, Deschamps aveva ammesso la, ma aveva anche, precisando comunque di non voler attribuire all'arbitraggio la responsabilità dell'eliminazione francese.

Nelle ore successive era arrivata anche la difesa di Pierluigi Collina, presidente della Commissione Arbitrale FIFA, che aveva ribadito la piena fiducia nei direttori di gara selezionati per il torneo. Lo stesso Barton ha infine ricordato come uno dei momenti più significativi della sua esperienza mondiale siano stati proprio i complimenti ricevuti da Collina al termine della partita, considerati un riconoscimento del lavoro svolto durante tutta la competizione.