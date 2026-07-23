Per la stagione che sta per cominciare, il Chelsea ha intenzione di rinforzare il più possibile per tornare nelle prime posizioni della Premier League e ha messo nel mirino Kerim Alajbegović. Negli ultimi mesi, il giocatore del Bayer Leverkusen ha avuto modo di mettersi in mostra con la Nazionale della Bosnia-Erzegovina. Diverse squadre, tra cui alcune della Serie A, hanno mostrato interesse nei confronti del classe 2007. Adesso, però, anche il Chelsea ha voluto inserirsi nella corsa con l'obiettivo di arrivare al ragazzo.

Il Chelsea vuole Alajbegović: i Blues devono battere la concorrenza della Serie A

Nelle ultime settimane, il nome di Kerim Alajbegović è stato accostato a diverse squadre italiane comeed anche. Ad un certo punto, quest'ultima squadra sembrava essere quella piùal calciatore avendo avuto deicon l'entourage del calciatore. Nonostante ciò, gli Orobici non hanno proseguito con il colpo di mercato ed intanto una squadra di Premier League ha intenzione di battere la concorrenza della massima divisione italiana.

Cardiff, Galles - 26 marzo 2026: Kerim Alajbegović della Bosnia-Erzegovina controlla il pallone durante la partita per i Play-off del Mondiale tra Galles e Bosnia-Erzegovina al Cardiff City Stadium. (Foto di Warren Little/Getty Images)

Secondo il quotidiano inglese Telegraph, infatti, il Chelsea ha intenzione di portare a Londra il giovane talento classe 2007. Il calciatore della Nazionale della Bosnia-Erzegovina viene valutato circa 30 milioni di sterline. Per di più, in questo momento sembra che la squadra che ha come allenatore lo spagnolo Xabi Alonso sia in vantaggio per l'acquisto del giocatore.

Dopo aver acquistato Rogers dall'Aston Villa per una cifra che supera i 100 milioni di euro, il Chelsea ha ceduto proprio ai Villans Alejandro Garnacho, che è stato anche obiettivo della Roma. Con l'imminente partenza dell'argento ex Manchester United, quindi, i londinesi avranno modo di chiudere la trattativa che porterà Alajbegović nella massima divisione inglese.