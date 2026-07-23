Una petizione lanciata nelle ultime ore avrebbe chiesto che la finale venga rigiocata per "corrotta condotta dell'arbitro": raccolte migliaia di firme
La Coppa del Mondo davanti ai 2 milioni di tifosi: la festa della Spagna
Quello che sta succedendo può davvero sembrare assurdo, ma per quale tale sia sta succedendo veramente: i tifosi dell'Argentina hanno lanciato nelle ultime ore una petizione per chiedere di rigiocare la finale del Mondiale persa per 1-0 contro la Spagna. Dietro la richiesta di questa petizione, che in poche ore ha raggiunto migliaia di firme, ci sarebbe la "corrotta condotta dell'arbitro", lo sloveno Slavko Vincic. In questa situazione è d'obbligo l'intervento del Codice Disciplinare della FIFA che, stando all'accusa rivolta al direttore di gara, teoricamente avrebbe conseguenze più che clamorose: la vittoria a tavolino dell'Argentina.
Spagna-Argentina, lanciata petizione per rigiocare la partita: la situazioneAl momento non sono altro che delle "chiacchiere da bar" ma i tifosi dell'Argentina sono veramente determinati ad andare avanti. A 4 giorni dalla finalissima persa contro la Spagna, il rammarico per il mancato secondo mondiale consecutivo non è stato ancora digerito ma dietro il KO contro la squadra di Luis de La Fuente sembra ci sia qualcos'altro. Nelle ultime ore, infatti, i sostenitori dell'Albiceleste hanno lanciato una petizione per chiedere che la partita venga rigiocata.
How is this not even a yellow card for mac allister??? pic.twitter.com/ZOZGoX4X0H— Baraka Amuri (@TheBarakaShow) July 19, 2026
Il motivo di questa clamorosa richiesta sarebbe per la condotta di Slavko Vincic, l'arbitro della partita, che i tifosi argentini hanno ritenuto "corrotta" e che dunque sarebbe la vera e unica causa della sconfitta contro le Furie Rosse. Si tratta di accuse gravissime ma che per ora non trovano alcuna credibilità. Basti pensare all'espulsione di Enzo Fernandez, che era sacrosanta, o il fallaccio di Mac Allister, neanche sanzionato.
Ma supponiamo che la FIFA decidesse di accogliere le accuse dei sostenitori dell'Argentina in quel caso, come recita il Codice Disciplinare, l'arbitro verrebbe squalificato, radiato a vita e scatterebbe anche un procedimento penale. Inoltre, bisogna anche considerare se la vincitrice del torneo, ovvero la Spagna, sia davvero coinvolta in questa storia di "corruzione" perché in quel caso, anche solo a causa di un membro, l'Argentina vincerebbe a tavolino e, di conseguenza, porterebbe a casa il suo quarto Mondiale. Ma al momento, come accennato, queste non sono altro che "chiacchiere da bar".
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