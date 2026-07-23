Quello che sta succedendo può davvero sembrare assurdo, ma per quale tale sia sta succedendo veramente: i tifosi dell'Argentina hanno lanciato nelle ultime ore una petizione per chiedere di rigiocare la finale del Mondiale persa per 1-0 contro la Spagna. Dietro la richiesta di questa petizione, che in poche ore ha raggiunto migliaia di firme, ci sarebbe la "corrotta condotta dell'arbitro", lo sloveno Slavko Vincic. In questa situazione è d'obbligo l'intervento del Codice Disciplinare della FIFA che, stando all'accusa rivolta al direttore di gara, teoricamente avrebbe conseguenze più che clamorose: la vittoria a tavolino dell'Argentina.

Spagna-Argentina, lanciata petizione per rigiocare la partita: la situazione

How is this not even a yellow card for mac allister??? pic.twitter.com/ZOZGoX4X0H — Baraka Amuri (@TheBarakaShow) July 19, 2026

Al momento non sono altro che delle "chiacchiere da bar" ma i tifosisono veramente determinati ad andare avanti. A 4 giorni dalla finalissima persa contro la Spagna , il rammarico per il mancato secondo mondiale consecutivo non è stato ancora digerito ma dietro il KO contro la squadra di Luissembra ci sia qualcos'altro. Nelle ultime ore, infatti, i sostenitori dell'Albiceleste hanno lanciato una petizione per chiedere che la partita venga rigiocata.

Il motivo di questa clamorosa richiesta sarebbe per la condotta di Slavko Vincic, l'arbitro della partita, che i tifosi argentini hanno ritenuto "corrotta" e che dunque sarebbe la vera e unica causa della sconfitta contro le Furie Rosse. Si tratta di accuse gravissime ma che per ora non trovano alcuna credibilità. Basti pensare all'espulsione di Enzo Fernandez, che era sacrosanta, o il fallaccio di Mac Allister, neanche sanzionato.

MADRID, SPAGNA - 20 LUGLIO: Rodri e Ferran Torres, della nazionale spagnola, festeggiano sul palco durante la parata del trofeo della Coppa del Mondo FIFA 2026, il 20 luglio 2026 a Madrid, in Spagna. La finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 si è disputata al New York New Jersey Stadium, nel New Jersey, tra Spagna e Argentina. (Foto di Diego Souto/Getty Images)

Ma supponiamo che la FIFA decidesse di accogliere le accuse dei sostenitori dell'Argentina in quel caso, come recita il Codice Disciplinare, l'arbitro verrebbe squalificato, radiato a vita e scatterebbe anche un procedimento penale. Inoltre, bisogna anche considerare se la vincitrice del torneo, ovvero la Spagna, sia davvero coinvolta in questa storia di "corruzione" perché in quel caso, anche solo a causa di un membro, l'Argentina vincerebbe a tavolino e, di conseguenza, porterebbe a casa il suo quarto Mondiale. Ma al momento, come accennato, queste non sono altro che "chiacchiere da bar".