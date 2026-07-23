Il francese inaugura nel migliore dei modi la sua avventura americana
Orlando City, Griezmann saluta i tifosi: "Ci vediamo in estate"
Esordio migliore non poteva essersi per Antoine Griezmann. Il francese ha trovato subito la via del gol nella larga vittoria dell'Orlando City sul campo del San Jose, confermando di poter essere fin da subito la punta di diamante della squadra di MLS.
Griezmann firma il primo gol in MLSL'avventura di Antoine Griezmann è iniziata nel migliore dei modi. L'ex attaccante dell'Atletico Madrid ha trovato il suo primo gol ufficiale con la maglia dell'Orlando City nel successo per 4-0 sul campo del San Jose Earthquakes, lasciando subito il segno al debutto in Major League Soccer. La rete del francese è arrivata all'inizio della ripresa, quando ha sfruttato al meglio un assist del compagno Justin Ellis: dopo aver controllato il pallone, Griezmann ha superato il difensore con la consueta freddezza e ha battuto il portiere con una conclusione precisa sul primo palo, mettendo praticamente in cassaforte il risultato. Una giocata che ha mostrato tutte le qualità che hanno reso il campione del mondo 2018 uno degli attaccanti più apprezzati del calcio europeo.
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Orlando travolgente: dominio dall'inizio alla fineL'Orlando City ha disputato una gara di grande personalità, imponendosi fin dai primi minuti. Ad aprire le marcature è stato David Brekalo al 7' del primo tempo, mentre Ivan Angulo ha raddoppiato alla mezz'ora, permettendo ai Lions di andare all'intervallo con un rassicurante doppio vantaggio. Nella ripresa è arrivato il momento di Griezmann, autore del tris che ha spento definitivamente le speranze dei padroni di casa, mentre a completare il poker ci ha pensato Braian Ojeda al 72', chiudendo con una prestazione convincente sia dal punto di vista offensivo che difensivo. Fondamentale anche il portiere Maxime Crepeau, che nonostante l'ampio risultato a favore ha dovuto disinnescare le occasioni degli avversari con ben sette interventi, portandosi a casa il primo clean sheet stagionale.
Quello contro il San Jose rappresenta il primo capitolo della nuova avventura di Griezmann negli Stati Uniti, in seguito alla decisione di chiudere il lungo percorso europeo in cui ha scritto pagine indelebili con la maglia dell'Atletico Madrid, diventandone il miglior marcatore della storia. Il trasferimento all'Orlando, ufficializzato nei mesi scorsi, ha rappresentato uno dei colpi più importanti nella storia del club della Florida, regalando un ulteriore prestigio ad un MLS sempre più ricca di stelle internazionali.
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