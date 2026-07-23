Esordio migliore non poteva essersi per Antoine Griezmann. Il francese ha trovato subito la via del gol nella larga vittoria dell'Orlando City sul campo del San Jose, confermando di poter essere fin da subito la punta di diamante della squadra di MLS.

Griezmann firma il primo gol in MLS

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Orlando travolgente: dominio dall'inizio alla fine

L'avventura diè iniziata nel migliore dei modi. L'ex attaccante dell'ha trovato il suo primo gol ufficiale con la maglia dell'nel successo per 4-0 sul campo del, lasciando subito il segno alin Major League Soccer. La rete del francese è arrivata all'inizio della ripresa, quando ha sfruttato al meglio un assist del compagno Justin Ellis: dopo aver controllato il pallone, Griezmann ha superato il difensore con la consueta freddezza e ha battuto il portiere con una conclusione precisa sul primo palo, mettendo praticamente in cassaforte il risultato. Una giocata che ha mostrato tutte le qualità che hanno reso il campione del mondo 2018 uno degli attaccanti più apprezzati delL'ha disputato una gara di grande personalità, imponendosi fin dai primi minuti. Ad aprire le marcature è statoal 7' del primo tempo, mentreha raddoppiato alla mezz'ora, permettendo ai Lions di andare all'intervallo con un rassicurante doppio vantaggio. Nella ripresa è arrivato il momento di, autore del tris che ha spento definitivamente le speranze dei padroni di casa, mentre a completare il poker ci ha pensatoal 72', chiudendo con una prestazione convincente sia dal punto di vista offensivo che difensivo. Fondamentale anche il portiere, che nonostante l'ampio risultato a favore ha dovuto disinnescare le occasioni degli avversari con ben sette interventi, portandosi a casa il primostagionale.

VILLARREAL, SPAGNA - 24 MAGGIO: Antoine Griezmann dell'Atletico de Madrid si riscalda prima della partita LaLiga EA Sports tra Villarreal CF e Atletico de Madrid all'Estadio de la Ceramica il 24 maggio 2026 a Villarreal, Spagna. (Foto di Eric Alonso/Getty Images)

Quello contro il San Jose rappresenta il primo capitolo della nuova avventura di Griezmann negli Stati Uniti, in seguito alla decisione di chiudere il lungo percorso europeo in cui ha scritto pagine indelebili con la maglia dell'Atletico Madrid, diventandone il miglior marcatore della storia. Il trasferimento all'Orlando, ufficializzato nei mesi scorsi, ha rappresentato uno dei colpi più importanti nella storia del club della Florida, regalando un ulteriore prestigio ad un MLS sempre più ricca di stelle internazionali.