A distanza di quasi una settimana dalla conclusione del torneo, la finale del Mondiale tra Spagna e Argentina sembra non essere del tutto terminata con il triplice fischio. In Argentina cresce infatti la protesta contro la direzione arbitrale, mentre il clima resta rovente anche per quanto accaduto nel finale di gara e nelle ore successive.

Oltre 61mila firma in Argentina contro il verdetto della finale

La sconfitta dell'Argentina contro la Spagna nella finale delcontinua ad alimentare polemiche e, nelle ultime ore, unapubblicata sulla piattaforma Change.org non fa che aggiungerne benzina sul fuoco: secondo quanto riportato dal quotidiano Record, l'esposto ha infatti chiesto in via ufficiale alladi valutare la ripetizione dell'incontro e ha superato le. L'iniziativa è stata lanciata dalla tifosa argentina, che punta il dito contro la direzione arbitrale dello sloveno. Secondo il testo della petizione, infatti, alcune decisioni del direttore di gara avrebbero inciso sull'esito della sfida, vinta dallaper 1-0 ai tempi supplementari grazie alla rete decisiva di

La promotrice della raccolta firme parla di una finale "macchiata" da un arbitraggio definito "controverso e corrotto", citando video circolati sui social che dimostrerebbero un presunto condizionamento della gara. Tuttavia, sempre secondo quanto riporta il quotidiano, la petizione non presenta prove concrete a sostegno delle accuse e, allo stato attuale, non esistono elementi verificati che confermino tali ipotesi.

LA CORUNA, SPAGNA - 04 GIUGNO: Ferran Torres di Spagna festeggia il primo gol della partita della sua squadra durante l'amichevole internazionale tra Spagna e Iraq al Riazor Stadium il 4 giugno 2026 a La Coruna, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Il caos dopo il triplice fischio

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Letra le due squadre sono maturate nel corso della gara, ma sonodefinitivamente in seguito al triplice fischio. Ladovrà infatti valutare gli episodi verificatisi dopo il fischio finale, con momenti di forte nervosismo tra i giocatori delle due nazionali: tra i casi più discussi figura quello di, coinvolto nelle proteste e in presunte, oltre ai battibecchi tra altri protagonisti in campo. A rendere ancora più delicato il clima pesa anche la controversia nata durante il torneo per lo striscione sulle, esibito dall'dopo la semifinale contro l'Inghilterra. Un gesto che potrebbe avere conseguenze disciplinari per alcuni calciatori che ha contribuito ad aumentare la tensione attorno al percorso mondiale dell'Albiceleste.

L'intera vicenda conferma come la finale del Mondiale 2026 sia destinata a far discutere ancora a lungo, tra richieste di chiarimenti, possibili provvedimenti disciplinari e una petizione che, almeno sul piano mediatico, continua a raccogliere consenso.