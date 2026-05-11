Alex Bianchi

Belgio, i convocati per il Mondiale: c'è Lukaku, fuori Openda dopo il flop alla Juventus
Diramati i convocati di Rudi Garcia per il Mondiale: presenza a sorpresa di Romelu Lukaku, mentre è out Lois Openda
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Il Dortmund blinda il talento italiano: rinnovo fino al 2029 e fiducia totale nel progetto
'Spygate' in Championship: il Southampton rischia finale e promozione
Il Brasile prolunga il contratto di Carlo Ancelotti fino al 2030
Giovane, dominante e unito: il Paris Saint-Germain di Luis Enrique ha cambiato pelle ed è uno spettacolo
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Dal baratro della sesta serie al ritorno in Ligue 1: il miracolo de Le Mans
La Coppa Italia vale oltre 7 milioni: ecco premi, ricavi e record
Dall'esperienza al Bayern Monaco all'Amburgo: con la Krüger, il calcio tedesco conferma la propria evoluzione verso un calcio più inclusivo
La Roma riflette sui due simboli dell'ultimo ciclo giallorosso: il club ridisegna le proprie priorità
Il presidente della Liga critica duramente Florentino Perez dopo le pesanti dichiarazioni in conferenza stampa
L'attaccante brasiliano giocherà domenica contro il Lens la sua ultima partita con il Lione
La Svezia dirama i convocati: prima convocazione mondiale per Emil Holm
Il presidente del Real Madrid risponde alla crisi: "Siamo attaccati in modo personale"
Dopo quasi tre anni di assenza, il fenomeno brasiliano torna nei radar della Nazionale verdeoro.