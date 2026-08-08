Il Monza saluta il precampionato con un pareggio ricco di emozioni. Al Brianteo di Monza finisce 3-3 contro il Padova, in una gara che ha regalato sei gol nella ripresa e indicazioni importanti all'allenatore biancorosso Ivan Juric, in vista dei primi impegni ufficiali e dalla nuova stagione in Serie A per i brianzoli.

Tutto nella ripresa: il racconto di Monza-Padova

Davanti al proprio pubblico, ilparte cone prende progressivamente il controllo del gioco, cercando soprattutto di sfruttare le corsie laterali. La prima occasione arriva al minuto 8 conche serve, bravo ad aprire perche conclude in porta ma trova ladel portiere padovano. I brianzoli continuano a spingere e sfiorano il vantaggio con Cama il risultato non cambia, mentre inizia a vedersi ilcon, senza riuscire a finalizzare le occasioni. Si va cosi all'intervallo sullo, ma la partita cambia presto volto. Al 48'trasforma con freddezza il rigore conquistato da Birindelli e porta avanti il Monza, al quale il Padova risponde però immediatamente: poco dopo, al 51', Caprari realizza a sua volta dal dischetto e fa

Al 61' Dany Mota firma il nuovo vantaggio brianzolo con un colpo di testa, ma ancora una volta il Padova ristabilisce la parità con il colpo di testa di Lasagna. Il Monza continua a spingere sull'acceleratore e al 67' trova il terzo vantaggio con Cutrone, nuovamente su calcio di rigore, ma è un Padova che non muore mai e al minuto 89 Lasagna completa la propria doppietta personale fissando il risultato sul definitivo 3-3.

MONZA, ITALIA - 05 APRILE: Dany Mota dell'AC Monza festeggia con i compagni di squadra dopo aver segnato il suo gol di apertura durante la partita di Serie A tra Monza e Como all'U-Power Stadium il 05 aprile 2025 a Monza, Italia. (Foto di Francesco Scaccianoce/Getty Images)

Monza, ora si fa sul serio: arriva il debutto in Coppa Italia

Il test contro ilchiude il precampionato del, partito con le amichevoli contro, segnando l'avvio della propria stagione ufficiale: venerdì 14 agosto alle 20:45, sempre al Brianteo, il Monza affronterà infatti l'nel primo turno della, in una sfida che sarà ad eliminazione diretta e che metterà perciò subito alla prova la squadra di. Debutto imminente in Coppa anche per il Padova, che invece affronterà l'il 15 agosto alle 18:30.