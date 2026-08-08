Pessina, Dany Mota e Cutrone firmano le reti biancorosse: dopo il 3-3 con il Padova, il Monza è pronto a dare il via alla sua stagione con il debutto in Coppa Italia
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Il Monza saluta il precampionato con un pareggio ricco di emozioni. Al Brianteo di Monza finisce 3-3 contro il Padova, in una gara che ha regalato sei gol nella ripresa e indicazioni importanti all'allenatore biancorosso Ivan Juric, in vista dei primi impegni ufficiali e dalla nuova stagione in Serie A per i brianzoli.
Tutto nella ripresa: il racconto di Monza-PadovaDavanti al proprio pubblico, il Monza parte con personalità e prende progressivamente il controllo del gioco, cercando soprattutto di sfruttare le corsie laterali. La prima occasione arriva al minuto 8 con Colpani che serve Petagna, bravo ad aprire per Dany Mota che conclude in porta ma trova la risposta del portiere padovano Sorrentino. I brianzoli continuano a spingere e sfiorano il vantaggio con Carboni, Galazzi e Birindelli, ma il risultato non cambia, mentre inizia a vedersi il Padova con Caprari, senza riuscire a finalizzare le occasioni. Si va cosi all'intervallo sullo 0-0, ma la partita cambia presto volto. Al 48' Pessina trasforma con freddezza il rigore conquistato da Birindelli e porta avanti il Monza, al quale il Padova risponde però immediatamente: poco dopo, al 51', Caprari realizza a sua volta dal dischetto e fa 1-1.
Al 61' Dany Mota firma il nuovo vantaggio brianzolo con un colpo di testa, ma ancora una volta il Padova ristabilisce la parità con il colpo di testa di Lasagna. Il Monza continua a spingere sull'acceleratore e al 67' trova il terzo vantaggio con Cutrone, nuovamente su calcio di rigore, ma è un Padova che non muore mai e al minuto 89 Lasagna completa la propria doppietta personale fissando il risultato sul definitivo 3-3.
Monza, ora si fa sul serio: arriva il debutto in Coppa ItaliaIl test contro il Padova chiude il precampionato del Monza, partito con le amichevoli contro Pro Vercelli, Galatasaray e Aris Salonicco, segnando l'avvio della propria stagione ufficiale: venerdì 14 agosto alle 20:45, sempre al Brianteo, il Monza affronterà infatti l'Avellino nel primo turno della Coppa Italia, in una sfida che sarà ad eliminazione diretta e che metterà perciò subito alla prova la squadra di Juric. Debutto imminente in Coppa anche per il Padova, che invece affronterà l'Udinese il 15 agosto alle 18:30.
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