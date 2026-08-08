Operazione a sorpresa del Liverpool, che ha definito il prestito di Ronald Araujo dal Barcellona: il difensore uruguaiano cerca il rilancio
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Una separazione inattesa, nata e definita fuori dai riflettori mediatici: Ronald Araujo saluta temporaneamente il Barcellona e riparte dalla Premier League, con il Liverpool pronto ad offrirgli quella continuità che negli ultimi anni gli è mancata.
Araujo al Liverpool: l'operazione a sorpresaNella tarda serata di ieri arriva l'esclusiva del nostro esperto di mercato Fabrizio Romano, che annuncia l'operazione Ronald Araujo al Liverpool in prestito dal Barcellona. Un affare nato e definito in sordina, che consegna al neo tecnico dei Reds, Iraola, il suo nuovo centrale difensivo per la prossima stagione, pronto a sostituire almeno numericamente la partenza di Ibrahima Konate direzione Madrid. Stando alle indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il club inglese si farà carico dell'intero ingaggio e manterrà un'opzione di acquisto al termine della prossima annata sportiva: l'intesa, approvata dal direttore sportivo blaugrana Deco, sembra sia stata raggiunta in tempi rapidissimi.
Ad essere stato decisivo, sempre secondo i principali quotidiani iberici, sarebbe il confronto tra il giocatore e Hansi Flick, il quale gli avrebbe confermato un ruolo secondario all'interno della rosa blaugrana, lo stesso scenario già prospettato dal club nei mesi precedenti. Da qui, la scelta di cercare spazio altrove, senza però interrompere definitivamente il rapporto con il Barca, con cui il vincolo contrattuale rimane in vigore fino al 2031.
Araujo, Liverpool l'occasione per rilanciarsiAd Anfield, Araujo troverà un ambiente che ha urgente bisogno di esperienza e carisma, ma anche di veri e propri rinforzi in difesa: gli infortuni di Joe Gomez, Giovanni Leoni e del neo acquisto Jeremy Jacquet, uniti alla partenza di Konate, hanno infatti lasciato Iraola con una coperta corta nel reparto arretrato, con un Van Dijk chiamato agli straordinari ma non più un ragazzino, dal punto di vista della carta d'identità. Il tecnico conosce bene il calcio spagnolo e avrebbe perciò individuato nell'uruguaiano il profilo ideale: un centrale fisico, esperto, duttile e con motivazione.
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