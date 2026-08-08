Una separazione inattesa, nata e definita fuori dai riflettori mediatici: Ronald Araujo saluta temporaneamente il Barcellona e riparte dalla Premier League, con il Liverpool pronto ad offrirgli quella continuità che negli ultimi anni gli è mancata.

Araujo al Liverpool: l'operazione a sorpresa

Nella tarda serata di ieri arriva l'esclusiva del nostro esperto di mercato Fabrizio Romano, che annuncia l'operazionealin prestito dal. Un affare nato e definito in sordina, che consegna al neo tecnico dei Reds, Iraola, il suo nuovo centrale difensivo per la prossima stagione, pronto aalmeno numericamente la partenza didirezione Madrid. Stando alle indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il club inglese si farà carico dell'intero ingaggio e manterrà un'al termine della prossima annata sportiva: l'intesa, approvata dal direttore sportivo blaugrana Deco, sembra sia stata raggiunta in tempi

Ad essere stato decisivo, sempre secondo i principali quotidiani iberici, sarebbe il confronto tra il giocatore e Hansi Flick, il quale gli avrebbe confermato un ruolo secondario all'interno della rosa blaugrana, lo stesso scenario già prospettato dal club nei mesi precedenti. Da qui, la scelta di cercare spazio altrove, senza però interrompere definitivamente il rapporto con il Barca, con cui il vincolo contrattuale rimane in vigore fino al 2031.

BARCELLONA, SPAGNA - 02 NOVEMBRE: Ronald Araujo dell'FC Barcelona guarda mentre si riscalda prima della partita LaLiga EA Sports tra FC Barcelona ed Elche CF allo Spotify Camp Nou il 02 novembre 2025 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Araujo, Liverpool l'occasione per rilanciarsi

Ad Anfield,troverà un ambiente che ha urgente bisogno di esperienza e carisma, ma anche di veri e propriin difesa: gli infortuni die del neo acquisto, uniti alla partenza di Konate, hanno infatti lasciatocon una coperta corta nel reparto arretrato, con unchiamato aglima non più un ragazzino, dal punto di vista della carta d'identità. Il tecnico conosce bene il calcio spagnolo e avrebbe perciò individuato nell'uruguaiano il profilo ideale: un centrale fisico, esperto, duttile e con