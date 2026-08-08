Il Manchester City ha alzato il muro. La prima offensiva del Barcellona per Rodri è stata infatti respinta senza esitazioni: il club catalano ha presentato un'offerta da circa 45 milioni di euro più bonus (38,5 milioni di sterline, ossia 46 milioni di euro), giudicata però troppo bassa dalla dirigenza dei Citizens.

Rodri: offerta troppo bassa per il Pallone d'Oro

BARCELLONA, SPAGNA - 31 MARZO: Lo spagnolo Rodri saluta i tifosi al termine dell'amichevole internazionale tra Spagna ed Egitto, disputata all'RCDE Stadium di Barcellona il 31 marzo 2026. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

La situazione è destinata a tenere banco per tutto il finale di mercato. Rodri, in scadenza di contratto nel 2027? No: il centrocampista spagnolo si trova nell'ultimo anno del suo accordo con il City e, secondo le indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra e dalla Spagna, non avrebbe intenzione di rinnovare.

Una posizione che inevitabilmente mette pressione al club inglese, chiamato a scegliere se monetizzare subito o rischiare di perderlo a parametro zero tra meno di dodici mesi. Il Barcellona fiuta l'occasione e considera Rodri il rinforzo ideale per il centrocampo di Hansi Flick, soprattutto dopo i problemi fisici che hanno colpito Frenkie de Jong. Tuttavia il City non ha alcuna intenzione di fare sconti: la richiesta supera i 60 milioni di sterline, una cifra che i blaugrana, almeno al momento, non sembrano disposti a raggiungere.

Il Barcellona dovrà fare uno sforzo economico per portare Rodri al Camp Nou

VILLARREAL, SPAGNA - 27 MARZO: Rodri della Spagna osserva la partita amichevole internazionale tra Spagna e Serbia allo Stadio de la Ceramica il 27 marzo 2026 a Villarreal, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Per Enzo Maresca, alla guida dei Citizens, perdere Rodri rappresenterebbe un duro colpo. Lo spagnolo è stato per anni il punto di riferimento della mediana, il giocatore capace di dare equilibrio, tempi di gioco e leadership. Non è un caso che il City stia già monitorando diversi profili per cautelarsi in caso di addio, segnale che il club considera concreta la possibilità di una separazione.

Il braccio di ferro è appena iniziato. Il Barcellona tornerà probabilmente alla carica con una nuova proposta, mentre il Manchester City continua a fare muro. La sensazione è che la telenovela Rodri sia destinata ad accompagnare le ultime settimane di mercato, con una sola certezza: per strappare uno dei migliori centrocampisti del mondo servirà un'offerta ben più convincente della prima presentata dai catalani.