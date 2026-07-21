Antonio Marchese

Kovačić, il ritorno all'Inter è più di una suggestione? Il Manchester City potrebbe cedere il giocatore
Il centrocampista croato va verso l'addio al City e l'Inter potrebbe essere una soluzione
Fondatore de IL CALCIO A LONDRA, scrittore freelance residente a Londra e autore di 3 libri sul calcio londinese. Collabora con diversi siti, radio e testate giornalistiche. Amante del calcio e tifoso del Crystal Palace.
Il centrocampista croato va verso l'addio al City e l'Inter potrebbe essere una soluzione
Il terzino inglese potrebbe essere un nuovo rinforzo per le Eagles
Il portoghese è in uscita dal Milan e sogna la Premier
Le Eagles cercano rinforzi per l'attacco e puntano l'ex Udinese
'Everton si presenta ai nastri di partenza della nuova Premier League con sensazioni decisamente diverse rispetto a quelle degli ultimi anni.
Ismaïla Sarr sembra pronto a compiere proprio questo salto definitivo dopo una stagione straordinaria con il Crystal Palace con 21 gol
Mohamed Salah lascia il Liverpool dopo otto stagioni pronto per la nuova avventura al Trabzonspor: ma che prospettive ci sono?
La Juventus su Chadi Riad, centrale marocchino classe 2003 del Crystal Palace, uno dei talenti più interessanti emersi negli ultimi anni in Premier League.
Focus Arsenal Arteta
Dopo la parentesi complicata al Chelsea, l'argentino riparte dai Villans
Il Tottenham continua ad essere grande protagonista del mercato
Il calciatore inglese, di rientro dall'Everton, non ha ancora scelto il suo futuro
La formazione allenata dall'ex leggenda del Chelsea si prepara all'esordio
Focus Chelsea Henderson
Cosa c'è di vero in questo interesse per il francese?
Focus sul nuovo Liverpool di Iraola.
I Gunners ci sperano e l'interesse è concreto
Il tecnico spagnolo sbarca in Premier
A Manchester si è chiusa un'era e se ne sta per aprire (forse) un'altra: il City nelle mani di Maresca
L'attaccante francese potrebbe far gola in Serie A
Il tecnico spagnolo cerca riscatto dopo la parentesi al Real Madrid
Dopo Maxence Lacroix, il Chelsea punta un altro giocatore del Palace
Le Eagles possono essere l'opportunità del riscatto per il difensore giapponese
Un focus sulla stagione che verrà per gli Hammers
Un'ultima chance per l'attaccante mancuniano
Il mercato stellare dei Blues del Suffolk
Gli Hammers hanno già sfondato il tetto dei 50mila abbonati per la prossima stagione
L'inglese è pronto a restare nonostante la retrocessione in Championship
L'esterno olandese piace anche alla Roma, ma il West Ham continua a sparare alto
I Blues spendono e spandono, e l'impressione è che non si fermeranno qui