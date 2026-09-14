Il Tottenham di Roberto De Zerbi sta vivendo un inizio di Premier League molto più complicato del previsto. Dopo quattro giornate gli Spurs sono ancora senza vittorie e, soprattutto, senza gol: l’ultimo 0-0 casalingo contro l’Everton ha fatto riaffiorare i malumori del Tottenham Hotspur Stadium, con la squadra fischiata al termine della partita.

Tottenham: la maledizione continua

De Zerbi parla apertamente di un “blocco mentale”. Il suo Tottenham prova a costruire, cerca di mantenere il controllo del pallone e mostra a tratti quelle idee offensive che hanno sempre caratterizzato il tecnico italiano, ma negli ultimi metri manca lucidità. Due sconfitte nelle prime due giornate, poi gli 0-0 consecutivi contro Nottingham Forest ed Everton: appena due punti e zero reti segnate. Le attenuanti non mancano. De Zerbi ha ricordato i problemi fisici accusati durante la preparazione e l’arrivo tardivo di alcuni nuovi acquisti. Ma dopo un mercato importante le aspettative sono inevitabilmente elevate. Il problema, adesso, sembra soprattutto psicologico. Al Tottenham serve un gol capace di liberare la squadra e restituirle fiducia. Le idee di De Zerbi si intravedono, ma il tempo per trasformarle in risultati ha già iniziato a correre.

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Il distacco dalle prime della classe è già di 10 punti

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 12: Roberto De Zerbi, Manager of Tottenham Hotspur, interacts with Mathys Tel of Tottenham Hotspur after during the Premier League 2026/27 match between Tottenham Hotspur and Everton at Tottenham Hotspur Stadium on September 12, 2026 in London, England. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Dopo il finale di stagione turbolento dell'anno scorso gli Spurs hanno iniziato la stagione nella maniera peggiore. La squadra del North London in 4 partite non è mai riuscita a segnare, nemmeno un gol, 2 punti in classifica e critiche che fanno fischiare le orecchie al manager italiano. L'addio diha complicato ulteriormente le cose, con il pacchetto avanzato che perde una pedina importante dello scacchiere tattico.

L'Arsenal e il Manchester City guidano la classifica della Premier League, Gunners e Citizens con 12 punti in classifica sono già a +10 sul Tottenham. Se dopo gli investimenti sul mercato, l'obiettivo era provare a vincere titolo, la missione sembra già compromessa dopo appena quattro giornate.