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La fenice è risorta dalla cenere. Anzi, non una: sono principalmente tre i giocatori che hanno salutato la Serie A con il bollino della delusione e adesso cercano il riscatto. Milan e Juventus avevano investito fior fior di milioni su di loro, finendo però per sconfessare ognuno di questi investimenti nell'ultima sessione di mercato. Nkunku, pagato più di 40 milioni dai rossoneri, è tornato a Lipsia. Giménez, con addosso un groppone da 35 milioni di euro, cerca di riaccendere la propria carriera in Portogallo.

E poi c'è David: il francese è passato in 12 mesi da un'estate di corteggiamenti da tutta Europa a esubero di una Juventus che fatica tutt'oggi a trovare un centravanti. Il Cholo l'ha voluto a Madrid e la cura inizia a fare effetto fin da subito. Chi riparte è anche Cuadrado, che torna a giocare in Colombia e probabilmente punta a chiudere la carriera tra le mura di casa. Nel weekend hanno festeggiato anche Gosens, Di Maria e Paquetà: tutti e tre in gol con le rispettive squadre.

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