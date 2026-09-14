Una sconfitta può lasciare il segno, ma non deve necessariamente cambiare tutto. È stato questo il messaggio che Giovanni Carnevali ha voluto lanciare al mondo Juventus dopo il pesante passo falso dei bianconeri contro il Sassuolo. Un risultato che inevitabilmente ha acceso diversi campanelli d'allarme sulla squadra e su Luciano Spalletti, ma che l'amministratore delegato della Vecchia Signora ha immediatamente deciso di spegnere sul nascere.

🚨⚪️⚫️ Juventus CEO Carnevali: “We are not planning any change of manager. Luciano Spalletti is an extraordinary coach”.



“Changing the coach is not part of my usual plans”, told Radio Anch’io lo sport. pic.twitter.com/2AsqQtMtsa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 14, 2026

Carnevali fa da scudo a Spalletti: "Uno dei migliori in circolazione"

Intervistato ai microfoni diha dapprima commentato la sconfitta della Juventus a Reggio Emilia dichiarando: "

Continuando, l'amministratore delegato e direttore generale della Juventus ha chiarito che il futuro di Spalletti alla Juventus non sarebbe attualmente in discussione: "È un tecnico straordinario, uno dei migliori in circolazione. Non è nel mio spirito cambiare allenatore, ora il nostro dovere sarà programmare e continuare a costruire ma sarà necessario dar tempo e avere pazienza, essendo comunque consapevoli che bisognerà ingoiare bocconi amari. In questo sport ci sono i cicli, periodi in cui sei al vertice e altri in cui attraversi delle difficoltà. Ma dobbiamo vincere, le discussioni non contano nulla".

L'ad della Juventus su Vlahovic e il futuro della Juventus

Il problema attaccante sembra esser ritornato un grande tema sul lato Juventus, conancora a secco di gol (e decisamente poco convincenti), è stato chiesto a Carnevali della vicenda estiva riguardo(ora la Besiktas), e la risposta dell'ad è stata chiarissima: "

REGGIO NELL'EMILIA, ITALY - SEPTEMBER 13: Luciano Spalletti Head Coach of Juventus looks on during the Serie A match between US Sassuolo and Juventus at Mapei Stadium - Citta' del Tricolore on September 13, 2026 in Reggio nell'Emilia, Italy. (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Infine, Carnevali ha concluso il suo intervento a Radio Anch’io Sport invitando il popolo juventino a guardare avanti e, in particolare, al cammino in Europa League: "Per la Juventus, l’Europa League rappresenta una competizione importante e cercheremo di dare il massimo. C’è ancora del lavoro da fare per combattere al vertice della Serie A ma vincere l’Europa League, pur non essendo un torneo facile, è per noi è una grande opportunità".