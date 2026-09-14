Giovanni Carnevali difende Luciano Spalletti dopo la sconfitta della Juventus contro il Sassuolo: "Non è nel mio spirito cambiare allenatore"
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Una sconfitta può lasciare il segno, ma non deve necessariamente cambiare tutto. È stato questo il messaggio che Giovanni Carnevali ha voluto lanciare al mondo Juventus dopo il pesante passo falso dei bianconeri contro il Sassuolo. Un risultato che inevitabilmente ha acceso diversi campanelli d'allarme sulla squadra e su Luciano Spalletti, ma che l'amministratore delegato della Vecchia Signora ha immediatamente deciso di spegnere sul nascere.
Carnevali fa da scudo a Spalletti: "Uno dei migliori in circolazione"Intervistato ai microfoni di Radio Anch’io Sport, Giovanni Carnevali ha dapprima commentato la sconfitta della Juventus a Reggio Emilia dichiarando: "Se osserviamo solo il risultato, è ovviamente negativo. Abbiamo commesso tanti errori che non possiamo fare, pur avendo creando diverse chance da gol. Tutto questo, però, è parte del cammino di crescita come squadra e società. Abbiamo provato a ribaltare il risultato puntando alla vittoria ma così facendo abbiamo perso l'equilibrio contro una squadra di qualità come il Sassuolo. L'aspetto positivo è stato l'atteggiamento della squadra di provare a vincere la partita. Mi auguro che questo match possa far da lezione ma, le colpe della sconfitta non sono soltanto della difesa ma di tutti".
Continuando, l'amministratore delegato e direttore generale della Juventus ha chiarito che il futuro di Spalletti alla Juventus non sarebbe attualmente in discussione: "È un tecnico straordinario, uno dei migliori in circolazione. Non è nel mio spirito cambiare allenatore, ora il nostro dovere sarà programmare e continuare a costruire ma sarà necessario dar tempo e avere pazienza, essendo comunque consapevoli che bisognerà ingoiare bocconi amari. In questo sport ci sono i cicli, periodi in cui sei al vertice e altri in cui attraversi delle difficoltà. Ma dobbiamo vincere, le discussioni non contano nulla".
L'ad della Juventus su Vlahovic e il futuro della JuventusIl problema attaccante sembra esser ritornato un grande tema sul lato Juventus, con Kolo Muani e Woltemade ancora a secco di gol (e decisamente poco convincenti), è stato chiesto a Carnevali della vicenda estiva riguardo Dusan Vlahovic (ora la Besiktas), e la risposta dell'ad è stata chiarissima: "Non ho mai dialogato con Vlahovic. Una volta arrivato a Torino era stata fatta un'offerta economica molto importante al ragazzo ma non è stata accettata. Essendo una persona che non corre dietro alle persone, Vlahovic è stato rispettoso verso la Juventus ma dopo il rifiuto, l'abbiamo chiusa lì” .
Infine, Carnevali ha concluso il suo intervento a Radio Anch’io Sport invitando il popolo juventino a guardare avanti e, in particolare, al cammino in Europa League: "Per la Juventus, l’Europa League rappresenta una competizione importante e cercheremo di dare il massimo. C’è ancora del lavoro da fare per combattere al vertice della Serie A ma vincere l’Europa League, pur non essendo un torneo facile, è per noi è una grande opportunità".
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