Grandissimo avvio di campionato con il Sassuolo di Alberto Aquilani per Vasilije Adžić, mandato in prestito ai neroverdi dalla Juventus, con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Il giovane talento, ceduto in prestito per trovare maggiore continuità e "farsi le ossa", ieri sera ha siglato la rete del definitivo 3-2, proprio contro la sua ex squadra che lo aveva definito ancora non pronto; considerando però le difficoltà realizzative dei bianconeri in questo avvio di stagione, potrebbe essere considerato già un rimpianto. Adzic, intervistato ai microfoni di DAZN nel post-partita, ha voluto dire la sua, tra emozioni e sensazioni.

Le dichiarazioni di Adzic

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Un rimpianto per la Juventus?

TORINO, ITALIA - 30 LUGLIO: Vasilije Adzic della Juventus durante una sessione di allenamento al JTC il 30 luglio 2026 a Torino, Italia. (Photo by Alberto Gandolfo - Juventus/Juventus FC via Getty Images)

Il montenegrino ha raccontato le particolari sensazioni vissute dopo il gol contro la sua ex squadra: "Provo emozioni strane, ma allo stesso tempo indimenticabili. L’anno scorso, proprio in questa data,con la Juventus per la vittoria nel Derby d'Italia, oggi, invece, sono riuscito a farlo contro la mia Juve, una squadra nella quale ho trascorso due anni. Alla fine, però, sono contento soprattutto per la squadra e per la prestazione che abbiamo offerto: abbiamo disputato una partita straordinaria".Successivamente, ha dichiarato di aver bisogno di trovare continuità e minutaggio, cosa che non era riuscito a fare a Torino: "Alla mia età è fondamentale continuare a crescere e trovare continuità in campo. Sono arrivato qui appena un mese fa e mi sono trovato subito molto bene con Aquilani: mi sta dando grande fiducia e, per un giovane come me, sentirsi importante è davvero fondamentale".

Alla domanda se ad oggi avrebbe fatto comodo alla Juventus, ha preferito non sbilanciarsi e ha dichiarato: "Non posso rispondere a questa domanda… Di certo qui a Sassuolo possiamo fare grandi cose". Adzic, sembra guardare dritto per la sua strada, e considerando le difficoltà realizzative della Juventus palesate in questo inizio di stagione, chissà che dalle parti di Torino qualcuno non stia già iniziando a rimpiangere il suo talento.