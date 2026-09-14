Gol da tre punti per Adzic siglato nel finale della partita contro la vecchia signora al Mapei Stadium, tra le emozioni del ragazzo e il rimpianto della sua ex squadra.
Juventus, guarda che gol di Adzic: punizione spettacolare con il Montenegro U19
Grandissimo avvio di campionato con il Sassuolo di Alberto Aquilani per Vasilije Adžić, mandato in prestito ai neroverdi dalla Juventus, con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Il giovane talento, ceduto in prestito per trovare maggiore continuità e "farsi le ossa", ieri sera ha siglato la rete del definitivo 3-2, proprio contro la sua ex squadra che lo aveva definito ancora non pronto; considerando però le difficoltà realizzative dei bianconeri in questo avvio di stagione, potrebbe essere considerato già un rimpianto. Adzic, intervistato ai microfoni di DAZN nel post-partita, ha voluto dire la sua, tra emozioni e sensazioni.
Le dichiarazioni di AdzicIl montenegrino ha raccontato le particolari sensazioni vissute dopo il gol contro la sua ex squadra: "Provo emozioni strane, ma allo stesso tempo indimenticabili. L’anno scorso, proprio in questa data, ho segnato il mio primo gol con la Juventus per la vittoria nel Derby d'Italia, oggi, invece, sono riuscito a farlo contro la mia Juve, una squadra nella quale ho trascorso due anni. Alla fine, però, sono contento soprattutto per la squadra e per la prestazione che abbiamo offerto: abbiamo disputato una partita straordinaria".
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Un rimpianto per la Juventus?
Alla domanda se ad oggi avrebbe fatto comodo alla Juventus, ha preferito non sbilanciarsi e ha dichiarato: "Non posso rispondere a questa domanda… Di certo qui a Sassuolo possiamo fare grandi cose". Adzic, sembra guardare dritto per la sua strada, e considerando le difficoltà realizzative della Juventus palesate in questo inizio di stagione, chissà che dalle parti di Torino qualcuno non stia già iniziando a rimpiangere il suo talento.
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