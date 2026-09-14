La quarta giornata di Premier League comincia a dare indicazioni importanti. L’Arsenal continua la sua marcia perfetta: i campioni in carica passano 2-0 sul campo del Sunderland grazie a Bruno Guimarães e Bukayo Saka, centrando la quarta vittoria consecutiva. Decisivo anche David Raya, capace di neutralizzare il rigore di Le Fée. Tiene il passo il Manchester City, che si prende il derby di Manchester battendo 1-0 lo United a Old Trafford.

Una vittoria pesantissima per la squadra di Enzo Maresca, mentre aumenta la pressione sui Red Devils dopo un avvio di stagione complicato. A timbrare il cartellino di giornata di pensa il solito Haaland.

L'Arsenal non sbaglia a Sunderland, Haaland segna a Old Trafford

La sensazione, per ora, è che anche quest'anno il massimo campionato inglese potrebbe essere un affare a due.nn inciampano e continuano a macinare gioco e punti. I Gunners vincono 2-0 a Sunderland, Bruno Guimarães dopo il gol provoca i supporters dei Black Cats da ex del Newcastle, giusto per riscaldare ancora di più l'atmosfera. La squadra di Arteta vince 2-0 con Saka che chiude la saracinesca del match nel recupero. Il City espugna Old Trafford con la firma del solito Erling, mattatore domenicale della stracittadina di Manchester. Lo United di Carrick rimane a 4 punti in classifica, già a -8 dalla vetta.

SUNDERLAND, ENGLAND - SEPTEMBER 12: Bruno Guimaraes of Arsenal celebrates his goal towards the Sunderland fans during the Premier League 2026/27 match between Sunderland and Arsenal FC at Stadium of Light on September 12, 2026 in Sunderland, England. (Photo by Stu Forster/Getty Images)

Hull City terzo in Premier, Spurs che fatica

Frenano invece. I Reds non vanno oltre lo 0-0 ad Anfield contro il Fulham, mentre a Stamford Bridge l’Hull City conferma di essere una delle grandi sorprese di questo inizio di stagione strappando un 2-2 al Chelsea. Continua il momento nero del: 0-0 contro l’Everton e ancora nessun gol segnato nelle prime quattro giornate.

De Zerbi sotto pressione risponde piccato in conferenza stampa. E a Londra dovrebbe arrivare anche Ausilio. Colpo dell’Ipswich, che espugna Selhurst Park battendo 3-2 il Crystal Palace con il gol decisivo di Zian Flemming nel finale. Il Nottingham Forest passa invece 2-1 sul campo dell’Aston Villa, mentre Bournemouth e Brentford chiudono sul 2-2. La goleada della giornata arriva a Coventry, dove il Brighton domina 5-0. Una Premier che comincia quindi a delinearsi: Arsenal e Manchester City corrono, mentre diverse big sono già costrette a inseguire.