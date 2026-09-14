Con il super gol segnato in casa del neopromosso Elversberg, rivelatosi decisivo ai fini della vittoria, Harry Kane ha raggiunto l'ennesimo record della sua strabiliante carriera. L'inglese è diventato il giocatore più veloce della storia del Bayern Monaco a raggiungere il traguardo dei 150 gol fra tutte le competizioni. Il numero a impressionare è legato alle presenze: appena 153 che, di fatto, danno l'idea del fiuto del gol del centravanti, capace di segnare in Baviera circa un gol di media a partita.

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Kane, a caccia dei mostri

A 33 anni e dopo un grandegiocato da capitano con la sua, l'ex giocatore delha iniziato la stagione con medie realizzative nettamente più umane. Infatti, in 6 partite ufficiali ha timbrato il cartellino ben 4 volte, fra. Numeri di tutto rispetto per il 99% degli attaccanti sul pianeta, ma più bassi se paragonati a quelli dei suoi competitor principali.

Erling Haaland, sconfitto nel quarto di finale della Coppa del Mondo, ha già fatto registrare 6 gol fra Premier League e Champions. Kylian Mbappé, invece, ne ha fatto uno in più e spicca la tripletta contro la Real Sociedad alla prima di Liga. Ma chi, un po' a sorpresa, sta dominando la speciale classifica europea è Raphinha, autore della miglior partenza della sua carriera con 8 gol e 3 assist nel Barça delle goleade.

SPIESEN-ELVERSBERG, GERMANY - SEPTEMBER 13: Harry Kane del Bayern Monaco segna il secondo gol della sua squadra durante la partita di Bundesliga 2026/27 tra SV Elversberg e FC Bayern München all'Ursapharm-Arena il 13 settembre 2026 a Spiesen-Elversberg, in Germania. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

E il Pallone d'Oro?

Mancano 32 giorni alla cerimonia delche, per la prima volta, si terrà a Londra. I favoriti assoluti alla vittoria finale sonoe, ovviamente,. L'uragano, di nome e di fatto, ha messo a segno 73 gol nella scorsa stagione, che gli sono valsi la medaglia d'argento nello speciale podio dei giocatori più prolifici in una singola annata, alle spalle dell'irraggiungibile, capace di spedire in porta il pallonenel 2011/12.

BERLIN, GERMANY - MAY 23: Harry Kane del FC Bayern München festeggia con il trofeo della DFB Cup dopo la finale di Coppa DFB 2026 tra FC Bayern München e VfB Stuttgart all'Olympiastadion il 23 maggio 2026 a Berlino, Germania. (Photo by Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)

L'attaccante del Bayern, alle domande sul trofeo individuale, ha glissato dicendo che non dipende da lui, ma che sarebbe fiero di poterlo vincere a casa sua, a Londra. Se il Pallone d'Oro andasse tra le mani di Kane, diventerebbe il quinto inglese della storia a sollevare il trofeo. Prima di lui, in ordine cronologico, ci sono riusciti Stanley Matthews nel 1956, Bobby Charlton nel 1966, Kevin Keegan nel 1978 e 1979 e Michael Owen, il più recente, nel 2001. Il bomber bavarese potrebbe, dunque, rompere la maledizione che persiste da 25 anni.