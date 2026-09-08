L'attaccante del Bayern Monaco parla della candidatura al Pallone d'Oro e dei numeri della scorsa stagione: “Sono felice, ora spetta agli elettori”
Bayern, i tifosi invadono Berlino per la finale di Coppa di Germania
Harry Kane incredulo di fronte ai numeri della scorsa stagione. Il vincitore della Scarpa d'Oro, forte dei suoi 73 gol stagionali, è ora in corsa anche per un incertissimo Pallone d'Oro 2026. Nel corso di una lunga intervista, l'attaccante inglese ha espresso le proprie sensazioni sulla candidatura al prestigioso premio che ad ottobre verrà assegnato a Londra e, soprattutto, ha commentato la sua stagione in relazione alle annate record di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.
Kane sulla candidatura al Pallone d'OroIntervistato ai microfoni di TNT Sports, Harry Kane ha dapprima rilasciato un commento sulla sua candidatura al Pallone d'Oro 2026: "Non molto tempo fa, ero un tifoso che sognava di diventare un calciatore professionista, e ora sono qui a vincere premi e a essere candidato al Pallone d'Oro. Ora non dipende più da me, spetta agli elettori e alle persone che lo decidono. La stagione che ho disputato è stata di gran lunga la migliore della mia carriera, e dovremo aspettare e vedere".
Continuando, il bomber inglese ha dichiarato: "È una situazione strana perché sono già concentrato su questa stagione e sulla prossima. Posso fare meglio? Posso migliorare? Ma voglio anche apprezzare quello che ho fatto. Il problema con le opinioni sul calcio è che ci sono tantissime opinioni, tantissime argomentazioni a favore di giocatori diversi, e la gente ama questo giocatore perché 'è veloce' o 'ha un QI calcistico elevato' e 'ha un tiro fantastico'. Credo che sia proprio questo a rendere speciale il calcio, tutti questi dibattiti, e il Pallone d'Oro è sicuramente uno di questi. Sono felice di essere in lizza, quindi non ci resta che aspettare e vedere".
Kane tra Cristiano Ronaldo e MessiInterrogato sulla sensazione di aver superato Cristiano Ronaldo nella classifica di miglior marcatore in singola stagione, posizionandosi alle spalle di Lionel Messi, Harry Kane ha risposto dicendo: "Sono cresciuto guardando Messi e Ronaldo, l'epoca in cui dominavano incontrastati. I miei 73 gol stagionali? Messi è l'unico ad aver segnato di più con 82, anche in alcune delle loro altre stagioni, mentre il record di Ronaldo credo fosse di 69". Infine, l'attaccante del Bayern ha chiuso l'intervista affermando: "Sono numeri che mi sembravano assurdi, e lo sono. Messi e Ronaldo sono i due più grandi della nostra generazione e probabilmente di tutti i tempi. Quindi 73 gol, anche per me... sono davvero sbalordito".
© RIPRODUZIONE RISERVATA