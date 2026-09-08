Harry Kane incredulo di fronte ai numeri della scorsa stagione. Il vincitore della Scarpa d'Oro, forte dei suoi 73 gol stagionali, è ora in corsa anche per un incertissimo Pallone d'Oro 2026. Nel corso di una lunga intervista, l'attaccante inglese ha espresso le proprie sensazioni sulla candidatura al prestigioso premio che ad ottobre verrà assegnato a Londra e, soprattutto, ha commentato la sua stagione in relazione alle annate record di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Kane sulla candidatura al Pallone d'Oro

Intervistato ai microfoni di TNT Sports,ha dapprima rilasciato un commento sulla sua candidatura al Pallone d'Oro 2026: "Non molto tempo fa, ero un tifoso che sognava di diventare un calciatore professionista, e ora sono qui a vincere premi e a. Ora non dipende più da me, spetta agli elettori e alle persone che lo decidono. La stagione che ho disputato è stata di gran lunga, e dovremo aspettare e vedere".

GELSENKIRCHEN, GERMANIA - 5 SETTEMBRE: Harry Kane del Bayern Monaco affrontato da Timo Becker dell'FC Schalke 04 durante la partita di Bundesliga 2026/27 tra FC Schalke 04 e FC Bayern Monaco alla Veltins-Arena, il 5 settembre 2026 a Gelsenkirchen, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Continuando, il bomber inglese ha dichiarato: "È una situazione strana perché sono già concentrato su questa stagione e sulla prossima. Posso fare meglio? Posso migliorare? Ma voglio anche apprezzare quello che ho fatto. Il problema con le opinioni sul calcio è che ci sono tantissime opinioni, tantissime argomentazioni a favore di giocatori diversi, e la gente ama questo giocatore perché 'è veloce' o 'ha un QI calcistico elevato' e 'ha un tiro fantastico'. Credo che sia proprio questo a rendere speciale il calcio, tutti questi dibattiti, e il Pallone d'Oro è sicuramente uno di questi. Sono felice di essere in lizza, quindi non ci resta che aspettare e vedere".

Kane tra Cristiano Ronaldo e Messi

Interrogato sulla sensazione di aver superato Cristiano Ronaldo nella classifica di miglior marcatore in singola stagione, posizionandosi alle spalle di Lionel Messi, Harry Kane ha risposto dicendo: "Sono cresciuto guardando Messi e Ronaldo, l'epoca in cui dominavano incontrastati. I miei 73 gol stagionali? Messi è l'unico ad aver segnato di più con 82, anche in alcune delle loro altre stagioni, mentre il record di Ronaldo credo fosse di 69".

Kane on scoring 73 goals and being up there with Messi and Ronaldo's best seasons: "I grew up watching Messi and Ronaldo, the era of them just dominating and dominating. Obviously Messi is the only one to have scored more with 82, but even some of their other seasons, and… pic.twitter.com/pBt2Flzadm — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 7, 2026