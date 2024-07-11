DerbyDerbyDerby

Senza categoria

Immagine non disponibile

Le scommesse sportive nel calcio: Un trend in crescita

R. D. D. Derby

Negli ultimi anni, le scommesse sportive legate al calcio hanno visto un incremento straordinario a livello globale, diventando una delle principali forme di intrattenimento per gli appassionati dello…

Kucka Slovacchia

Kucka, subito in campo dopo l'Europeo: segna due gol

E. Giacometti

Kucka, un leader in campo a 37 anni Dieci giorni fa disputava l'ottavo di finale di Euro 2024 con la maglia della Slovacchia contro l'Inghilterra. Resta in campo per 81' poi viene sostituito. Gli…