Invasioni di campo, gol allo scadere, falli, nervosismo: questo è solo una parte di quella che è stata veramente la partita tra Celtic-Hearts. Due squadre, stesso obiettivo: si sono giocate il titolo fino all'ultimo secondo. A spuntarla, la squadra verde di Glasgow che ribalta il vantaggio inziale di Shankland e si porta a casa l'ennesimo titolo di Scozia. Uno psicodramma per gli Hearts: erano ad un passo dal diventare campioni dopo più di 40 anni. Bastava un pareggio: ma non è arrivato. Il rigore di Engels prima, la rete di Maeda poi hanno spento i loro sogni. Poi il gol del 3-1 finale di Osmand con tanto di invasione di campo. Celtic è ancora campione di Scozia. Gli Hearts ci riproveranno l'anno prossimo.

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Callum Osmand scored the third goal in the 90th minute plus 8 seconds to seal the victory. There is immense jubilation



CELTIC CHAMPION !! pic.twitter.com/cO1jow3V29 — Goals Xtra (@GoalsXtra) May 16, 2026

Il Celtic è ancora campione di Scozia: gli Hearts cedono all'ultimo

Chi piangerà e ripenserà a questa partita per molto tempo, sarà la tifoseria degli: mai stati così vicino al titolo come quest'anno. E la coppa era lì, a due passi: mancava solamente l'ultimo step. Ma il calcio è spietato. E la conferma è arrivata anche questa volta. Inconoscono solo due vincitrici negli ultimi anni: Celtic e Rangers. Quest'anno, però, si stava scrivendo una bellissima pagina del calcio scozzese. Ma non era stato scritto ancora il finale. Un finale che ha lasciato l'amaro in bocca ai tifosi dell'Hearts ma fatto impazzire di gioia quelli della parte verde di Glasgow:

GLASGOW, SCOZIA- MAGGIO 16: Cameron Devlin degli Heart of Midlothian reagisce dopo il terzo gol segnato da Osmand del Celtic durante il William Hill Premiership match tra Celtic and Heart of Midlothian al Celtic Park il May 16, 2026 in Glasgow, Scozia. (Foto di Ian MacNicol/Getty Images)

Il match era anche iniziato sotto i migliori auspici per la squadra avversaria: ottima gestione e poi gol del vantaggio firmato Shankland. Però, la fortuna non è stata dalla loro parte. Perché poco prima dello scadere del primo parziale, il rigore di Engels ha ridato speranza ai tifosi ed al Celtic: 1-1 e tutto in discussione. Col pareggio, l'Hearts sarebbe stato campione. Ma Maeda non era d'accordo: il giapponese, all'85', ha firmato il sorpasso e fatto esplodere il Celtic Park. Poi falli, gialli a profusione e forcing finale, ma niente: gli Hearts non sono riusciti a trovare il gol. Anche il portiere si è involato in avanti. Ed è qui che arriva - in contropiede - il gol del definitivo 3-1.

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