L'aria che si respira in questi giorni tra i vicoli di Edimburgo ha i contorni del mito. C'è una tensione palpabile, quel fremito tipico delle vigilie che precedono i grandi ribaltoni storici. Dopo decenni vissuti all'ombra dei giganti, questo fine settimana la Scottish Premiership potrebbe riscrivere i propri connotati e sovvertire le sue gerarchie. Al Celtic Park, i padroni di casa ospitano gli Hearts in una sfida che profuma di definitiva consacrazione: alla formazione granata basterà un solo punto, un monumentale pareggio, per laurearsi aritmeticamente Campioni di Scozia. Un evento che travalica il semplice risultato sportivo per tramutarsi in una vera e propria rivoluzione culturale e calcistica, capace di spezzare catene che sembravano ormai inossidabili.

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Il duopolio dell'Old Firm

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Edimburgo si ferma, Hearts a un punto dalla storia

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Per comprendere la reale portata di ciò che potrebbe accadere in questi decisivi novanta minuti, è sufficiente sfogliare l', un documento che negli ultimi quarant'anni ha assunto le sembianze di un claustrofobico monologo a due voci. Da una parte il, dall'altra i: le due titaniche corazzate dihanno monopolizzato il torneo, issandosi entrambe a quota 55 titoli nazionali.Un dominio sportivo che non ha eguali nel calcio europeo moderno, un'alternanza di potere chiusa a doppia mandata. L'ultimo sussulto fuori dai confini della più grande città di Scozia risale addirittura all'annata 1984-1985, quando l'Aberdeen di un rampante Sir Alex Ferguson riuscì a sfilare la corona all'Old Firm. Da allora, il vuoto assoluto.Ecco perché la cavalcata degliassume oggi i contorni di una fiaba d'altri tempi. Il club capitolino, fermo a quattro titoli nella sua intera storia (l'ultimo dei quali conquistato in un'epoca lontanissima, la stagione 1959-1960), incarna la speranza di tutto quel calcio romantico che si nutre di imprese impossibili. La dirigenza e lo staff tecnico hanno saputo costruire una stagione tatticamente impeccabile, ma soprattutto hanno retto l'onda d'urto psicologica di dover competere contro le disponibilità economiche e il blasone delle avversarie.Il Celtic scenderà in campo non solo per difendere il proprio orgoglio, ma per preservare un'egemonia che ritengono quasi un diritto acquisito per censo. Da parte loro, glidovranno gestire l'enorme pressione emotiva di un'intera nazione che guarda a loro con il fiato sospeso, evitando che la cosiddetta "paura di vincere" paralizzi le gambe proprio a un passo dalla gloria. Novanta minuti separano Edimburgo dall'estasi totale . Che si tratti della definitiva chiusura di un ciclo o dell'ennesimo miracolo solamente sfiorato, una cosa è certa: il calcio scozzese, in questo fine settimana, è pronto a consegnarci una pagina di storia incancellabile.

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