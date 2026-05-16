Agli Hearts basta un pareggio contro il Celtic per rompere un duopolio che da quarant'anni caratterizza il campionato scozzese
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L'aria che si respira in questi giorni tra i vicoli di Edimburgo ha i contorni del mito. C'è una tensione palpabile, quel fremito tipico delle vigilie che precedono i grandi ribaltoni storici. Dopo decenni vissuti all'ombra dei giganti, questo fine settimana la Scottish Premiership potrebbe riscrivere i propri connotati e sovvertire le sue gerarchie. Al Celtic Park, i padroni di casa ospitano gli Hearts in una sfida che profuma di definitiva consacrazione: alla formazione granata basterà un solo punto, un monumentale pareggio, per laurearsi aritmeticamente Campioni di Scozia. Un evento che travalica il semplice risultato sportivo per tramutarsi in una vera e propria rivoluzione culturale e calcistica, capace di spezzare catene che sembravano ormai inossidabili.
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Il duopolio dell'Old FirmPer comprendere la reale portata di ciò che potrebbe accadere in questi decisivi novanta minuti, è sufficiente sfogliare l'albo d'oro del campionato scozzese, un documento che negli ultimi quarant'anni ha assunto le sembianze di un claustrofobico monologo a due voci. Da una parte il Celtic, dall'altra i Rangers: le due titaniche corazzate di Glasgow hanno monopolizzato il torneo, issandosi entrambe a quota 55 titoli nazionali.
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Edimburgo si ferma, Hearts a un punto dalla storiaEcco perché la cavalcata degli Hearts assume oggi i contorni di una fiaba d'altri tempi. Il club capitolino, fermo a quattro titoli nella sua intera storia (l'ultimo dei quali conquistato in un'epoca lontanissima, la stagione 1959-1960), incarna la speranza di tutto quel calcio romantico che si nutre di imprese impossibili. La dirigenza e lo staff tecnico hanno saputo costruire una stagione tatticamente impeccabile, ma soprattutto hanno retto l'onda d'urto psicologica di dover competere contro le disponibilità economiche e il blasone delle avversarie.
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