Samuele Dello Monaco

Appassionato di sport e innamorato del calcio, laureando in Scienze della Comunicazione. Ho imparato a leggere guardando gli album delle figurine Panini e collezionando statuette dei calciatori. Lavoro ogni giorno per far capire tramite il racconto che non sono solo “22 persone che corrono dietro a un pallone”. Voglio ascoltare storie, per poterle raccontare. Fin dal primo giorno in cui mi sono innamorato di questo sport, ho l’obiettivo di farne capire la vera natura, in grado di unire persone e fermare interi paesi.