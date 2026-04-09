Samuele Dello Monaco

Caicedo rinnova con il Chelsea: contratto lunghissimo per il centrocampista Blues
La firma del giocatore
Appassionato di sport e innamorato del calcio, laureando in Scienze della Comunicazione. Ho imparato a leggere guardando gli album delle figurine Panini e collezionando statuette dei calciatori. Lavoro ogni giorno per far capire tramite il racconto che non sono solo “22 persone che corrono dietro a un pallone”. Voglio ascoltare storie, per poterle raccontare. Fin dal primo giorno in cui mi sono innamorato di questo sport, ho l’obiettivo di farne capire la vera natura, in grado di unire persone e fermare interi paesi.
La firma del giocatore
La notizia del primo contratto
Le indiscrezioni di mercato
La scelta della FIFA
Le dichiarazione dell'ex presidente del CONI
Le parole del centrocampista
La stagione dell'inglese
La nuova collezione
L'intervista con i tifosi
Il ricorso del Barcellona
Il valore delle competizioni europee
Verso un grande cambiamento
La vicenda di mercato
La mossa dei club
Le parole del presidente
Le parole del tecnico
Lo scenario di mercato
Lo scenario di mercato
La scelta dei club
Le parole del club lariano
Lo speciale weekend in Spagna
L'obiettivo dell'attaccante
La situazione di classifica
La situazione di classifica
Le parole del tecnico nerazzurro
Le convocazioni arbitrali
Il nuovo ruolo del messicano
Il sogno del club americano
L'intervista con i tifosi
Le parole del capitano