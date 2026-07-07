L'ambiente giallorosso si prepara ad accogliere quello che a tutti gli effetti rappresenta il primo fondamentale tassello della nuova stagione calcistica. Il matrimonio tra la Roma e Paulo Dybala è destinato a proseguire: come riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, le parti coinvolte hanno trovato un'intesa su tutto. All'appello manca esclusivamente il via libera formale e la successiva comunicazione ufficiale da parte del club, la cui pianificazione è prevista prima che prenda il via il ritiro estivo della squadra.

Il lavoro dirigenziale della Roma e la volontà di Dybala

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Le cifre dell'accordo e l'incastro dei bonus

Il raggiungimento di questo accordo è il frutto del lavoro condotto nel corso delle ultime settimane dae da, procuratore dell'attaccante argentino, che si sono impegnati intensamente per rimodulare i termini dell'accordo. La volontà del calciatore si è rivelata determinante ai fini dell'esito positivo della trattativa: il forte legame maturato con la capitale ha spinto la Joya a stabilire una priorità netta e inequivocabile. Il numero 21 ha infatti espresso il fermo desiderio di restare a Roma e di porsi a completa disposizione del progetto diIl nuovo contratto tra Dybala e il club avrà una scadenza fissata al, ma al suo interno è stata inserita una clausola che prevede un'opzione di rinnovo per un ulteriore anno; tale opzione, al verificarsi di determinate condizioni sportive, potrebbe estendersi fino al

ROMA, ITALIA - 18 OTTOBRE: Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala dell'AS Roma durante la partita di Serie A tra AS Roma e FC Internazionale allo Stadio Olimpico il 18 ottobre 2025 a Roma, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Sotto il profilo strettamente retributivo, il fantasista argentino ha accettato una forte riduzione della quota fissa del proprio ingaggio, che avrà una base di circa 3 milioni di euro netti a stagione. A bilanciare c'è una robusta componente variabile: l'intesa prevede infatti un incastro di ricchi bonus strettamente correlati al rendimento offerto sul rettangolo di gioco.