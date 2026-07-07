La Roma e Dybala hanno trovato l'accordo per proseguire insieme: una grande riduzione dell'ingaggio e una scadenza variabile
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L'ambiente giallorosso si prepara ad accogliere quello che a tutti gli effetti rappresenta il primo fondamentale tassello della nuova stagione calcistica. Il matrimonio tra la Roma e Paulo Dybala è destinato a proseguire: come riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, le parti coinvolte hanno trovato un'intesa su tutto. All'appello manca esclusivamente il via libera formale e la successiva comunicazione ufficiale da parte del club, la cui pianificazione è prevista prima che prenda il via il ritiro estivo della squadra.
Il lavoro dirigenziale della Roma e la volontà di DybalaIl raggiungimento di questo accordo è il frutto del lavoro condotto nel corso delle ultime settimane da Tony D'Amico e da Carlos Novel, procuratore dell'attaccante argentino, che si sono impegnati intensamente per rimodulare i termini dell'accordo. La volontà del calciatore si è rivelata determinante ai fini dell'esito positivo della trattativa: il forte legame maturato con la capitale ha spinto la Joya a stabilire una priorità netta e inequivocabile. Il numero 21 ha infatti espresso il fermo desiderio di restare a Roma e di porsi a completa disposizione del progetto di Gasperini.
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Le cifre dell'accordo e l'incastro dei bonusIl nuovo contratto tra Dybala e il club avrà una scadenza fissata al 30 giugno 2027, ma al suo interno è stata inserita una clausola che prevede un'opzione di rinnovo per un ulteriore anno; tale opzione, al verificarsi di determinate condizioni sportive, potrebbe estendersi fino al 2028.
Sotto il profilo strettamente retributivo, il fantasista argentino ha accettato una forte riduzione della quota fissa del proprio ingaggio, che avrà una base di circa 3 milioni di euro netti a stagione. A bilanciare c'è una robusta componente variabile: l'intesa prevede infatti un incastro di ricchi bonus strettamente correlati al rendimento offerto sul rettangolo di gioco.
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