Nel polemiche sul caso Balogun non si sono spente nemmeno dopo l'uscita di scena degli Stati Uniti dal Mondiale. Il CT Mauricio Pochettino è tornato sull'argomento con parole dure, difendendo il proprio attaccante e puntando il dito contro chi, a suo giudizio, ha alimentato un clima eccessivamente ostile nei confronti del giocatore della Nazionale.

Pochettino: "Personalmente deluso da molte persone"

A poche ore dall'eliminazione degli Stati Uniti,ha scelto di affrontare nuovamente il tema. Il commissario tecnico della Nazionale ha ammesso di essere rimasto amareggiato per le reazioni seguite alla vicenda disciplinare che ha coinvolto il suo centravanti: "Sono rimasto personalmente deluso da molte persone", ha dichiarato il tecnico argentino, tornando sulle numerose polemiche esplose durante il torneo.

Pochettino ha ribadito anche la propria convinzione sull'episodio che aveva portato all'espulsione dell'attaccante: "Non ci sarebbe mai dovuto essere un cartellino rosso", definendo quella sanzione come "eccessiva" per un fallo ritenuto involontario. Ha inoltre respinto le accuse rivolte agli Stati Uniti, sottolineando: "Non siamo noi i cattivi della situazione".

LONDRA, INGHILTERRA - 23 APRILE: Mauricio Pochettino, manager del Chelsea, sembra abbattuto durante la partita di Premier League tra Arsenal FC e Chelsea FC all'Emirates Stadium il 23 aprile 2024 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Il caso Balogun e l'eliminazione statunitense

La vicenda ha monopolizzato il dibattito durante gli Ottavi dell'intero Mondiale.era stato espulso nella sfida contro la Bosnia, durante i Sedicesimi, e inizialmente squalificato per la partita successiva contro il. Tuttavia il comitato disciplinare dellaaveva deciso di sospendere la squalifica in seguito anche ad un intervento, rivelatosi poi decisivo, da parte dellache ha chiesto di revisionare il caso, rendendo l'attaccante nuovamente disponibile.

La decisione ha provocato una durissima ondata di critiche, alla quale hanno contribuito il commissario tecnico belga Rudi Garcia e quello inglese Thomas Tuchel, con le loro dichiarazioni pubbliche. La Federazione belga aveva presentato un ricorso urgente poche ore prima della partita, mentre UEFA, dirigenti, ex calciatori e numerosi addetti ai lavori hanno definito il provvedimento un precedente pericoloso, alimentando sospetti e polemiche sulla gestione disciplinare del caso.

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Nonostante il ritorno a disposizione da parte di, il campo ha emesso il suo verdetto. Gli Stati Uniti sono infatti stati eliminati dal Belgio negli Ottavi di finale, chiudendo cosi la propria avventura iridata ma non chiudendo del tutto la vicenda, che rischia di rimanere un casoper l'intero gioco del calcio.