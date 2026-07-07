La sconfitta contro la Spagna agli Ottavi ha messo la parola 'fine' all'avventura nella Coppa del Mondo del Portogallo, ma anche alla chiusura di un'epoca. Cristiano Ronaldo ha infatti confermato che il Mondiale 2026 è stato l'ultimo della sua infinita carriera, affidando alle sue parole un bilancio ricco di orgoglio e gratitudine.

Ronaldo: "Ho dato tutto, me ne vado con la coscienza pulita"

È il momento dei saluti per. Dopo l'eliminazione delnel Mondiale per mano della Spagna, il capitano lusitano ha confermato ufficialmente che non prenderà parte ad un altro Campionato del Mondo, mettendo la parola fine ad una storia iniziata nel 2006 e durata sei edizioni iridate.

Nel corso della conferenza post partita, il fuoriclasse portoghese ha esternato una comprensibile tristezza, pur ribadendo di non avere alcun tipo di rimpianto: "Sono triste, è normale quando si viene eliminati da un Mondiale, ma questa è la vita di un calciatore, a volte si vince e a volte si perde. Bisogna andare avanti e io lo farò con la consapevolezza di aver fatto del mio meglio. Questo è stato il mio ultimo Mondiale, prenderò poi del tempo per riflettere e parlare con la mia famiglia".

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ha poi rivendicato con orgoglio quanto costruito insieme alla Nazionale: "Con me il Portogallo ha vinto tre titoli, prima zero. Per questo continuo a ripeterlo, me ne vado con la coscienza pulita, ho dato il massimo". Un riferimento ai trofei conquistati nell'ultimo decennio, comenel 2016 e ledel 2019 e 2025. Pur ammettendo che il Mondiale rappresentava il grande sogno rimasto incompiuto, Ronaldo ha sottolineato come questo non cambi il valore della sua carriera né l'impegno profuso in oltre vent'anni con la maglia del

LEIRIA, PORTOGALLO - 10 GIUGNO: Cristiano Ronaldo del Portogallo durante la partita internazionale amichevole tra Portogallo e Nigeria all'Estadio Dr Magalhaes Pessoa il 10 giugno 2026 a Leiria, Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

Il cammino del Portogallo al Mondiale

Il Mondiale delsi è concluso agli Ottavi di finale contro la, vittoriosa sul finale con il gol partita di Merino. La Nazionale di Roberto Martinez aveva superato la fase a gironi mostrando solidità e qualità, conancora protagonista grazie a tre reti complessive nel torneo, messe a segno contro: proprio il netto 5-0 sulla formazione asiatica resta la miglior partita del torneo da parte del Portogallo. Il sogno iridato si è però infranto nel derby iberico, che ha sancito non solo l'eliminazione dei lusitani, ma anche l'ultimo atto nella competizione da parte di uno dei più grandi della storia del calcio.