Cristiano Ronaldo annuncia che quella del 2026 è stata la ultima Coppa del Mondo: orgoglio per i successi con il Portogallo e nessun rimpianto.
Le lacrime di una leggenda. Cristiano Ronaldo saluta il Mondiale
La sconfitta contro la Spagna agli Ottavi ha messo la parola 'fine' all'avventura nella Coppa del Mondo del Portogallo, ma anche alla chiusura di un'epoca. Cristiano Ronaldo ha infatti confermato che il Mondiale 2026 è stato l'ultimo della sua infinita carriera, affidando alle sue parole un bilancio ricco di orgoglio e gratitudine.
Ronaldo: "Ho dato tutto, me ne vado con la coscienza pulita"È il momento dei saluti per Cristiano Ronaldo. Dopo l'eliminazione del Portogallo nel Mondiale per mano della Spagna, il capitano lusitano ha confermato ufficialmente che non prenderà parte ad un altro Campionato del Mondo, mettendo la parola fine ad una storia iniziata nel 2006 e durata sei edizioni iridate.
Nel corso della conferenza post partita, il fuoriclasse portoghese ha esternato una comprensibile tristezza, pur ribadendo di non avere alcun tipo di rimpianto: "Sono triste, è normale quando si viene eliminati da un Mondiale, ma questa è la vita di un calciatore, a volte si vince e a volte si perde. Bisogna andare avanti e io lo farò con la consapevolezza di aver fatto del mio meglio. Questo è stato il mio ultimo Mondiale, prenderò poi del tempo per riflettere e parlare con la mia famiglia".
Caricamento post Instagram...
Il cammino del Portogallo al MondialeIl Mondiale del Portogallo si è concluso agli Ottavi di finale contro la Spagna, vittoriosa sul finale con il gol partita di Merino. La Nazionale di Roberto Martinez aveva superato la fase a gironi mostrando solidità e qualità, con Ronaldo ancora protagonista grazie a tre reti complessive nel torneo, messe a segno contro Uzbekistan e Croazia: proprio il netto 5-0 sulla formazione asiatica resta la miglior partita del torneo da parte del Portogallo. Il sogno iridato si è però infranto nel derby iberico, che ha sancito non solo l'eliminazione dei lusitani, ma anche l'ultimo atto nella competizione da parte di uno dei più grandi della storia del calcio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA