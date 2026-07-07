Neymar ha salutato il mondiale con il suo Brasile. Nonostante la rete segnata su calcio di rigore, la Norvegia grazie a un super Haaland ha schiantato i verdeoro. Leader nella classifica marcatori della Seleçao, Neymar ha raggiunto cifra tonda proprio nell'ottavo di finale del mondiale. Sono 80 i gol messi a referto con la maglia del Brasile. Adesso, intanto, c'è da discutere del suo futuro e il papà gli propone dei teneri consigli.

Neymar Sr consiglia: "Figliolo, non smettere ora!"

Il sipario sembra definitivamente calato. La storia di Neymar con il Brasile si interrompe con la disputa del. Nonostante abbia 34 anni e ci sia la prospettiva di giocarne ancora un altro, il classe 1992 pensa di aver esaurito il suo percorso in verdeoro. Eppure, c'è chi in famiglia non la pensa alla stessa maniera., il papà, si è servito di un post su Instagram per rincuorare il figlio sconsolato e incoraggiarlo a non smettere proprio ora.

AL RAYYAN, QATAR - 09 DICEMBRE: Neymar del Brasile esulta dopo aver segnato il primo gol della squadra durante la partita dei quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Croazia e Brasile allo Stadio Education City il 09 dicembre 2022 a Al Rayyan, Qatar. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

"Figlio... Che viaggio! Che strada bellissima! Un percorso impegnativo. Spesso doloroso, ma infinitamente benedetto. Sembra ieri quando ho visto quel ragazzo con una palla ai piedi, sognare... senza mai immaginare quanto lontano Dio lo avrebbe portato. Già quand'eri piccolo ho capito che c'era qualcosa di diverso in te. Non era solo talento. Era uno scopo", ha esordito Neymar Sr. "Abbiamo vissuto assieme ogni fase di questo percorso. Ho celebrato i tuoi primi gol, i tuoi primi successi e il tuo arrivo nel calcio professionistico; più tardi, vibravo mentre i grandi stadi ruggivano, si vinceva i titoli, si girava il mondo, si giocava con la nazionale brasiliana e si otteneva riconoscimenti mondiali. Ho visto come quel ragazzo è diventato uno dei migliori giocatori della sua generazione".

Caricamento post Instagram...

Non mancano ringraziamenti sinceri da un papà che sente di aver ricevuto tanto da suo figlio: "Grazie per esserti fidato di me. Grazie per avermi permesso di essere al tuo fianco sia nei momenti più felici che in quelli più difficili. Abbiamo pianto insieme, pregato insieme, festeggiato insieme e imparato insieme". Proprio qui, però, Neymar Sr sente di dover avanzare una richiesta al figlio: "Figlio, continua a giocare a calcio. Il futuro appartiene a Dio. Una decisione presa oggi non definisce tutta la tua storia. Solo perché un sogno non si è ancora realizzato non significa che sia morto. La fine della storia non è mai determinata da un momento difficile; è Dio che scrive il capitolo finale delle nostre vite".