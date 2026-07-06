Una serata destinata a rimanere scolpita nella storia della Norvegia. Battendo il Brasile per 2-1 grazie a una doppietta di Haaland, la selezione di Solbakken supera gli ottavi e conquista l'accesso ai quarti di finale della Coppa del Mondo per la prima volta in assoluto. Un verdetto clamoroso, che estromette dal Mondiale la nazionale sudamericana, detentrice di ben 5 vittorie mondiali nella storia (primato assoluto).

La notte di festa a Oslo

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Norvegia, dal miracolo al dominio tecnico

Il risultato del campo ha innescato scene di entusiasmo collettivo in tutta la capitale norvegese, accompagnate da una maratona televisiva in diretta proseguita per tutta la notte. Decine di migliaia di persone si sono riversate nei pressi deldiper celebrare un trionfo che, considerata la reputazione storica delle due federazioni, non era assolutamente scontato alla vigilia. Tra la folla in festa ha fatto una breve comparsa anche il. L'erede al trono si è unito ai festeggiamenti e si è divertito, insieme ai cittadini presenti, a riprodurre il celebre rito vichingo: i sostenitori hanno mimato i movimenti del remo intonando il grido "" (termine che in norvegese significa appunto "remare"), un gesto che stiamo imparando a conoscere sempre meglio.I quotidiani norvegesi hanno celebrato l'impresa, evidenziando come la vittoria sia stata tutt'altro che immeritata, ma frutto di una prestazione solida e concreta. Il quotidiano, la testata più diffusa e importante del paese, ha aperto l'edizione titolando a caratteri cubitali: "Un miracolo!". Sulle pagine del tabloid, lo stupore iniziale lascia però rapidamente spazio all'ambizione per il prosieguo del torneo: "Ora tutto può succedere", avverte il giornale. L'euforia generale ha spinto persino un editorialista della testata a formulare una previsione clamorosa: "La Norvegia può vincere la Coppa del Mondo di calcio. Ripeto:".

Anche il quotidiano Aftenposten ha dedicato la copertina al successo, sintetizzando l'esito del match con una singola esclamazione: "Alleluia". La redazione ha sottolineato l'eliminazione dei favoriti evidenziando che "Il Brasile è stato messo da parte. La nostra avventura calcistica norvegese sta volando dritta verso le stelle, con il resto del mondo che la segue a ruota".

Un approccio analitico e orgoglioso arriva dalle colonne del quotidiano Dagbladet, che ha esultato per il risultato commentando: "È successo l'impensabile". La testata ha tenuto tuttavia a precisare come la vera notizia risieda nella qualità del gioco espresso sul campo: "Non che la Norvegia abbia battuto il Brasile, perchè in realtà non abbiamo mai perso contro di loro, ma che la Norvegia ha dominato il Brasile".

OSLO, NORVEGIA - 31 MARZO: Erling Haaland della Norvegia in azione durante l'incontro amichevole internazionale tra Norvegia e Svizzera all'Ullevaal Stadion il 31 marzo 2026 a Oslo, Norvegia. (Foto di Stuart Franklin/Getty Images)

Il commento di Zlatan Ibrahimovic

L'eco del successo nordico ha superato i confini nazionali, attirando l'attenzione e il plauso di grandi ex campioni del calcio mondiale. Intervenuto come opinionista nello studio americano di Fox Sports,ha commentato l'incontro elogiando l'atteggiamento aggressivo degli scandinavi e criticando la prestazione opaca dei verdeoro. L'ex fuoriclasse svedese ha dichiarato: "Quando un leone ha fame, mangia. La Norvegia mi ricorda la Svezia del 1994. Vedremo se arriveranno così lontano, ma in ogni caso, quest'estate potrebbe essere indimenticabile per loro. La Norvegia ha giocato 'Jogo Bonito'. Il Brasile ha giocato 'joga... non so cosa".