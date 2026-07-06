La vicenda Balogun non si è affatto conclusa dopo la decisione della FIFA di revocare la sua squalifica e, infatti, arriva un nuovo sviluppo che alimenta il caso: il Belgio, su autorizzazione di Infantino, potrà infatti presentare ricorso contro la decisione. Una svolta, che rischia di incendiare ulteriormente il confronto tra le due Nazionali agli Ottavi del Mondiale.

Il Belgio ottiene il via libera per il ricorso

La controversia legata ae la sua squalifica è quindi tutt'altro che chiusa. Secondo quanto riportato da The Athletic, laha concesso alla Federcalcio belga il diritto di presentare un ricorso formale contro la decisione con cui è stata sospesa la squalifica dell'attaccane statunitense, espulso durante il match deglicontro la Bosnia. La federazione, che nelle scorse ore aveva espresso pubblicamente il proprio stupore per il dietrofront del provvedimento, ritiene infatti che la scelta della FIFA sia in contratto con il regolamento disciplinare e con quello specifico del, secondo cui un cartellino rosso comporta automaticamente almeno una giornata di squalifica.

BRUGES, BELGIO - 18 SETTEMBRE: Folarin Balogun dell'AS Monaco combatte per la palla con Brandon Mechele del Club Brugge durante la partita MD1 della UEFA Champions League 2025/26 League Phase tra il Club Brugge KV e l'AS Monaco al Jan Breydelstadion il 18 settembre 2025 a Bruges, Belgio. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Come riportato dal quotidiano inglese, sia la federazione statunitense che quella belga avranno ora una finestra temporale molto ristretta per depositare le rispettive memorie prima che venga presa una decisione definitiva. Il Belgio punta a far valere la propria posizione sostenendo che la sospensione della sanzione rappresenti un precedenti senza basi regolamentari sufficientemente solide, nonostante la FIFA abbia motivato il provvedimento richiamandosi all'articolo 27 del Codice Disciplinare sportivo, che consente, in casi particolari, di sospendere l'esecuzione di una sanzione.

Dopo Garcia, la stoccata di Tuchel: "Chiediamo a Trump di togliere il rosso a Quansah?"

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Nella conferenza stampa di vigilia della sfida degli Ottavi contro gli USA,ha già espresso la propria opinione ribadendo la propria posizione e quella della federazione belga con un netto "Mai vista una cosa del genere", ma anche il CT dell', è intervenuto sulla vicenda.Nel post partita del successo contro il, l'allenatore tedesco ha preso la palla al balzo collegando la vicenda Balogun a quella di, espulso durante il match contro i messicani: "Per il rosso a Quansah adesso Kane dovrebbe chiedere qualcosa al presidente Trump? Forse", ha spiegato con una buona dose di ironia, ampliando il proprio ragionamento chiedendo chiaramente uniformità nelle decisioni arbitrali e disciplinari: "Serve coerenza", ha concluso Tuchel.