Adesso è ufficiale: Sandro Tonali è un nuovo giocatore del Tottenham. Il centrocampista della Nazionale italiana lascia il Newcastle e approda agli Spurs. Il classe 2000 ritrova Roberto De Zerbi, che lo aveva seguito fin dagli esordi al Brescia e lo ha voluto fortemente per il nuovo progetto tecnico del club londinese. Entusiasta delle prime ore vissute nella sua nuova squadra, Tonali ha spiegato di non aver avuto dubbi sulla scelta. "Si parlava di quattro o cinque club, ma in realtà ce n'era solo uno", ha raccontato, sottolineando il ruolo decisivo avuto dal lungo confronto con il tecnico e dall'atmosfera che ha sempre respirato al Tottenham Hotspur Stadium.

Tonali è del Tottenham: “C'era solo un club per me”

è arrivato attraverso i canali ufficiali del, che ha accoltocome uno dei colpi più importanti dell'estate. Il centrocampista italiano ha salutato ildopo due stagioni e inizierà ora una nuova avventura inLeague con la maglia degli Spurs. Nelle sue prime dichiarazioni da giocatore delha raccontato come la scelta sia maturata in poche ore. "Sono molto felice di essere qui. Quando sono arrivato al Club oggi, mi sono sentito benissimo. Si diceva che ci fossero quattro o cinque club, ma in realtà ce n'era solo uno".

NEWCASTLE UPON TYNE, INGHILTERRA - 17 MAGGIO: Sandro Tonali del Newcastle United arriva allo stadio prima della partita di Premier League tra Newcastle United e West Ham United al St James' Park il 17 maggio 2026 a Newcastle upon Tyne, Inghilterra. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

Decisivo anche il colloquio con Roberto De Zerbi. "Ho parlato con l'allenatore per quasi due ore del club, dei tifosi, dello stadio e del nostro calcio. È stato come per magia, perché ho capito subito che dovevo firmare per il Tottenham". Parole che confermano la forte volontà del giocatore di sposare il progetto londinese. Soddisfazione anche nelle dichiarazioni del direttore sportivo Johan Lange, che ha definito Tonali "uno dei migliori centrocampisti d'Europa", esaltandone qualità tecniche, intelligenza tattica e personalità. Dello stesso avviso De Zerbi, che ha ricordato di seguirlo fin dai tempi del settore giovanile del Brescia: "Sandro è un giocatore speciale. Ha suscitato molto interesse quest'estate, ma è stato molto chiaro nel voler unirsi al Tottenham". I tifosi degli Spurs attendono ora di vederlo esordire con la maglia bianca del club londinese.