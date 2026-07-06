Mentre tutte le altre nazionali sono impegnate nella Coppa del Mondo, l'Italia continua a ragionare sui nomi dei profili a cui occorre affidare le chiavi del nuovo corso. A quanto sembra, però, la scelta del nuovo direttore non dovrebbe arrivare oltre una settimana, mentre per il Commissario Tecnico bisognerà attendere un supporto delle società italiane.

Malagò sulle prossime mosse: "Prima il direttore tecnico"

Quello della nazionale italiana è un periodo decisamente complicato , senza dubbio il più difficile di tutta la sua storia. Mai, infatti, era stato mancato l'approdo a tre mondiali consecutivi. Ripartire, di conseguenza, è

CORTINA D'AMPEZZO, ITALIA - 5 MARZO: Giovanni Malagò, Presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026, parla durante l'inaugurazione del murale in vista dei Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 al Villaggio Paralimpico di Cortina, il 5 marzo 2026 a Cortina d'Ampezzo, Italia. (Foto di Linnea Rheborg/Getty Images per IPC)

Lo sa bene Giovanni Malagò, eletto da qualche settimana quale nuova guida della Federcalcio italiana. Prese le veci di Gravina, adesso arriva il tempo delle decisioni concrete. Si partirà dal dirigente apicale, come ha confermato lo stesso Malagò a RaiRadio1: "Maldini rientra tra coloro che hanno il curriculum vitae per essere il profilo ideale nel ruolo di direttore tecnico della Nazionale. Ma tutte le persone che hanno ruoli di responsabilità hanno spesso un piano B e anche uno C. Mi sono dato massimo questa settimana per tirare le somme".

Italia, Mancini o Conte in panchina? "Magari sarà un altro"

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Sull'allenatore, invece, continua ad esserci la massima riservatezza. Sebbene due siano i candidati individuati, non si escludano sorprese dell'ultimo minuto. Sul tema Malagò è stato chiaro: "Per il ct continuo a sostenere di non aver parlato con nessuno perché sarebbe in contraddizione con ciò che mi sono riproposto, ossia decidere insieme al dt chi sarà l'allenatore. Lancetta più spostata verso Conte che Mancini?". Fondamentale sarà capire fin dove ci si deve spingere per contribuire allo stipendio della guida tecnica, confidando in un aiuto considerevole dai club di Serie A: ", che si è resa conto che siamo arrivati a grattare il fondo del barile".C'è tempo secondo Malagò per risistemare le cose in casa FIGC, purché lo si sappia sfruttare al meglio: "C'è da rifondare il movimento.Nella mia testa ci sono sei anni da completare fino a, un periodo quasi ideale per costruire il migliore atleta possibile".