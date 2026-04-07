Francesco Lovino

Real Madrid, clima teso: fischi verso Mbappé e Vinicius durante la partita contro l'Alaves
Epilogo amaro della stagione in casa Real Madrid
Appassionato della Comunicazione e dello Sport, amo stare connesso con il mondo e aggiornarmi. Mi piacciono i social usati a scopo divulgativo. Studio Lettere Moderne presso l'università Aldo Moro di Bari. Mi piacerebbe dedicare la vita all'informazione e lavorare in una redazione, inseguendo qualità e intrattenendo rapporti con figure di successo. Redigo articoli sportivi per conto di DerbyDerbyDerby e 123Scommesse e auspico di proseguire i miei studi in una scuola di giornalismo che mi renda professionista.
Epilogo amaro della stagione in casa Real Madrid
Il presidente dei Lariani contento a metà
I possibili introiti della Beneamata
Obiettivo chiaro nel mirino per il portiere del Getafe
CR7 risponde a modo suo
Lo sprofondo rossonero
Nuova risorsa o altri problemi?
Endrick maggiorenne fuori e dentro il campo
Ultimissima spiaggia per i toscani
Il tecnico dei grigiorossi vuole la vittoria
La soddisfazione di Grosso
Tra difficoltà, ambizioni e obiettivi
In Eredivisie un fallo bruttissimo non sanzionato dall'arbitro
I fans del Liverpool minacciano il boicottaggio
L'attaccante kosovaro sigla un'altra doppietta
Antonio Conte ribadisce le ambizioni del suo Napoli e guarda ancora in alto
Il Borussia Dortmund si appresta a salutare il suo campione
L'ammazza-grandi della Champions perde malamente in campionato
Una prima volta storica in Bundesliga
Il centrocampista torna sulla mancata qualificazione
Curioso caso al termine di Arsenal-Bournemouth
Le parole di Giampaolo al termine del match salvezza
Rissa in notturna tra tifoserie sventata dalle forze armate
Il Brasile entusiasma Re Carlo
La detenzione col pallone tra i piedi di Joey Barton
Le parole in conferenza di Giampaolo in vista di Cagliari-Cremonese
Le dichiarazioni di Hansi Flick nel pre Barcellona-Atletico Madrid
Mircea Lucescu ci lascia ad ottanta anni dopo una lunga sofferenza
Una CAN in linea con le esigenze dei club
Ancelotti rimarrà verdeoro ancora a lungo