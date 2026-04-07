Francesco Lovino

| Redattore

Appassionato della Comunicazione e dello Sport, amo stare connesso con il mondo e aggiornarmi. Mi piacciono i social usati a scopo divulgativo. Studio Lettere Moderne presso l'università Aldo Moro di Bari. Mi piacerebbe dedicare la vita all'informazione e lavorare in una redazione, inseguendo qualità e intrattenendo rapporti con figure di successo. Redigo articoli sportivi per conto di DerbyDerbyDerby e 123Scommesse e auspico di proseguire i miei studi in una scuola di giornalismo che mi renda professionista.