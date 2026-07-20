Jeff Ekhator potrebbe lasciare immediatamente la Juventus. L'attaccante prelevato dal Genoa può essere usato come pedina per arrivare a Mateo Pellegrino.
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La Juventus vuole accelerare le sue manovre e stappare definitivamente il mercato. Fin qui i bianconeri hanno messo a segno due colpi in entrata, ma ancora nessuno di spessore. Luciano Spalletti preferirebbe lavorare con una squadra più competitiva da subito e non ha fatto nulla per nasconderlo prima della partita con il Basilea.
Juventus, Ekhator la chiave per arrivare a Pellegrino?Giovanni Carnevali e Frederic Massara sono alle prese con una valutazione ad ampio raggio della rosa a disposizione di Spalletti. Il mercato è bloccato dalle mancate cessioni di tanti esuberi che non hanno offerte e appesantiscono il bilancio. È inevitabile che in questa situazione, chi può davvero essere funzionale a una svolta sono i giovani. Tra essi, ritroviamo a sorpresa il nome di Jeff Ekhator.
Il classe 2006 di nazionalità italiana ha salutato il Genoa ed è approdato in bianconero da pochissime settimane. Dopo i primi allenamenti, però, ha già giocato una manciata di minuti contro gli svizzeri del Basilea, infortunandosi. La sua lesione muscolare potrebbe rallentare ogni tipo di trattativa, ma la Juve sa che al ragazzo può tornare utile un percorso lontano da Torino. Di sicuro, in una piazza con meno pressioni potrebbe rendere al meglio. Così, come riferisce La Gazzetta dello Sport, la dirigenza juventina valuterebbe una cessione in prestito con diritto di riscatto al Parma.
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