Il calcio estivo e i pesanti carichi di lavoro della preparazione portano spesso con sé i primi inevitabili acciacchi fisici. La Juventus deve infatti fare i conti con lo stop di Jeff Ekhator, costretto a fermarsi durante l'ultima uscita della squadra. Nel corso della partita amichevole disputata contro il Basilea, l'attaccante ha avvertito un fastidio muscolare che ha suggerito immediata prudenza. In queste prime fasi della stagione, forzare la mano non ha senso e lo staff ha preferito evitare qualsiasi rischio. Questa mattina, come da prassi per il club bianconero, il giocatore si è recato presso le strutture del J|Medical per essere sottoposto agli accertamenti radiologici necessari a chiarire l'entità del problema.

​Il bollettino medico ufficiale della società

Poco dopo le visite cliniche, la Juventus ha diramato un breve bollettino medico sui propri canali per fare chiarezza sulle condizioni di Ekhator. L'esito degli esami strumentali ha confermato i sospetti iniziali dello staff, evidenziando una lesione di basso grado a carico del bicipite femorale della coscia destra. Si tratta di un infortunio muscolare abbastanza comune in questa fase dell'anno che, pur essendo di lieve entità, richiederà uno stop forzato. La buona notizia per l'ambiente bianconero è che la lesione non presenta una gravità elevata, scongiurando un lungo e problematico periodo di lontananza dai campi. Tuttavia, i problemi ai flessori impongono sempre la massima cautela per evitare fastidiose ricadute.

TORINO, ITALIA - 13 LUGLIO: Jeff Ekhator arriva al J|medical per le visite mediche il 13 luglio 2026 a Torino, Italia. (Foto di Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

​I tempi di recupero e l'inizio della riabilitazione

Per quanto riguarda i tempi di rientro, una lesione di basso grado al bicipite femorale richiede generalmente un periodo di riposo e terapie che varia dalle due alle tre settimane. Il comunicato ufficiale specifica che il calciatore ha già iniziato il consueto iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica. Ekhator salterà certamente i prossimi impegni amichevoli e lavorerà a parte per rimarginare la lesione. Lo staff medico della Juventus monitorerà i suoi progressi giorno dopo giorno, sottoponendolo a nuovi esami di controllo prima di concedere il via libera per il ritorno in gruppo. L'obiettivo principale è riaverlo a piena disposizione per l'inizio degli impegni ufficiali, senza accelerare inutilmente i tempi.