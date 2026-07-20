Dopo poco più di un anno, la Federazione Belga ed il tecnico transalpino hanno scelto di non continuare la collaborazione lavorativa
Il Belgio in stile Magritte: lo shooting della nuova maglia è super divertente!
Tra le 48 Nazionali che hanno preso parte al Mondiale 2026 terminato nella giornata di ieri figura anche il Belgio di Rudi Garcia. La selezione europea ha terminato il suo percorso ai quarti di finale, dove sono stati eliminati dalla Spagna che ieri ha vinto per la seconda volta nella sua storia il torneo. Nelle ultime ore, però, la Federcalcio Belga ha annunciato che Garcia non sarà più il commissario tecnico dei Diavoli Rossi.
Rudi Garcia non allenerà più il Belgio: il comunicato ufficialeEx allenatore di due squadre di Serie A come Roma e Napoli, Garcia ha iniziato ad allenare la Nazionale Belga nel mese di febbraio dello scorso anno prendendo il posto di Domenico Tedesco, oggi tecnico del Bologna. In tutto questo tempo, il francese ha portato i Diavoli Rossi al Mondiale terminato ieri. Di seguito, il comunicato presente sul sito ufficiale della Federazione Calcistica del Belgio riguardante l'addio dell'ex Lille:
"Rudi Garcia e la Federazione calcistica belga (KBVB) non rinnoveranno l'accordo, in vigore fino al 31 luglio 2026. Rudi Garcia ha assunto l'incarico il 1° febbraio 2025, succedendo a Domenico Tedesco. Sotto la sua guida tecnica, i Diavoli Rossi si sono assicurati un posto nel Gruppo A della Nations League e si sono qualificati per i Mondiali del 2026. Ai Mondiali, i Diavoli Rossi sono stati eliminati ai quarti di finale dai campioni del mondo della Spagna".
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