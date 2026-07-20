Tra le 48 Nazionali che hanno preso parte al Mondiale 2026 terminato nella giornata di ieri figura anche il Belgio di Rudi Garcia. La selezione europea ha terminato il suo percorso ai quarti di finale, dove sono stati eliminati dalla Spagna che ieri ha vinto per la seconda volta nella sua storia il torneo. Nelle ultime ore, però, la Federcalcio Belga ha annunciato che Garcia non sarà più il commissario tecnico dei Diavoli Rossi.

Rudi Garcia non allenerà più il Belgio: il comunicato ufficiale

Ex allenatore di due squadre dicomeGarcia ha iniziato ad allenare la Nazionale Belga nel mese di febbraio dello scorso anno prendendo il posto di, oggi tecnico delIn tutto questo tempo, il francese ha portato i Diavoli Rossi al Mondiale terminato ieri. Di seguito, ilpresente sul sito ufficiale della Federazione Calcistica del Belgio riguardante l'addio dell'ex

Rijeka, Croazia - 2 giugno 2926: Rudi Garcia, allenatore del Belgio, osserva prima dell'amichevole tra Croazia e Belgio allo Stadion HNK Rijeka. (Foto di Jurij Kodrun/Getty Images)

"Rudi Garcia e la Federazione calcistica belga (KBVB) non rinnoveranno l'accordo, in vigore fino al 31 luglio 2026. Rudi Garcia ha assunto l'incarico il 1° febbraio 2025, succedendo a Domenico Tedesco. Sotto la sua guida tecnica, i Diavoli Rossi si sono assicurati un posto nel Gruppo A della Nations League e si sono qualificati per i Mondiali del 2026. Ai Mondiali, i Diavoli Rossi sono stati eliminati ai quarti di finale dai campioni del mondo della Spagna".

Caricamento post Instagram...

Nel comunicato ufficiale della Federazione Calcistica del Belgio, sono presenti anche ledell'allenatore francese in qualità di commissario tecnico della Nazionale Maggiore. Le sue"A seguito di un confronto con la Federcalcio Nazionale, abbiamo preso la decisione di non proseguire quest'eccellente collaborazione di quest'ultimo anno e mezzo. Lascio il Belgio nella Lega A della Nations League e tra le otto migliori al mondo. Ringrazio i giocatori, il direttore sportivo Vincent Mannaert ed i tifosi che ci hanno sostenuto durante il Mondiale. Auguro alla Nazionale ogni successo con la continuazione del cambio generazionale per il quale, con piacere, ho contribuito facendolo avviare".