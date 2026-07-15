Il percorso degli Stati Uniti ai Mondiali è terminato con una pesante sconfitta per 4-1 contro il Belgio. La partita è stata decisa da gravi errori difensivi, rendendo la gara un vero incubo per il portiere Matt Freese. Nel finale infatti, un suo rinvio sbagliato ha regalato alla squadra europea il terzo gol, cancellando in un colpo solo tutte le speranze americane di ribaltare la sfida.

Le parole di Freese sull'eliminazione dal Mondiale

Fino a quel momento, la squadra statunitense aveva fatto sognare i propri tifosi giocando un. L'eliminazione e le varie polemiche nate per la revoca della squalifica di Folarin Balogun hanno rovinato il clima di festa e oscurato l'intera competizione. Poco più di una settimana dopo la partita, Mattè rientrato a New York per tornare ad allenarsi e preparare la ripresa della stagione MLS con il suo club, il. Il ritorno a casa non è stato però semplice da superare a livello mentale, tanto che il giocatore ha confessato di avere in testa un pensiero fisso in questi giorni: "Vorrei non essere tornato a casa".

DOHA, QATAR - 29 NOVEMBRE: (Da sinistra a destra) Antonee Robinson, Tim Ream e Kellyn Acosta degli Stati Uniti festeggiano dopo la vittoria per 1-0 durante la partita del Gruppo B della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Iran e Stati Uniti allo stadio Al Thumama il 29 novembre 2022 a Doha, Qatar. (Foto di Stuart Franklin/Getty Images)

Nonostante il dispiacere per l'errore, l'affetto della gente ha aiutato il portiere a risollevarsi. In una lunga intervista pubblicata sul New York Post, Freese ha raccontato un episodio molto emozionante vissuto durante il viaggio: "Durante il volo di ritorno e in aeroporto, i bambini si avvicinavano e i loro genitori dicevano che i loro figli erano diventati appassionati di calcio, innamorati di questo sport e che non facevano altro che parlarne. È stato incredibile, anche se ovviamente è stato un periodo difficile. È qualcosa a cui pensi ancora, e sapere che hai avuto un impatto così positivo ti rende orgoglioso".

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Pochettino ancora ct degli Usa?

Un errore che impatta tanto nella storia della Nazionale statunitense, che ha portato aldel 2026 quella che è stata la selezione più forte della propria storia. Un'occasione sfumata che potrebbe pesare anche nel futuro individuale di? "Credo che sia un momento che, come tutti gli errori e i momenti negativi nello sport, rimarrà con me, farà parte di me, mi motiverà e non definirà la mia carriera. Gli aspetti negativi e positivi continueranno a motivarmi a lavorare di più, a migliorare, a trovare più momenti positivi e a limitare, minimizzare ed eliminare quelli negativi".Il portiere ha anche voluto lanciare un messaggio a favore dell'attuale ct, sostenendo chedebba assolutamente rimanere alla guida della nazionale: "Penso che abbiamo un gruppo che non è composto solo da calciatori, ma anche da una federazione che crede fermamente in questa convinzione e che è animata dalla voglia di realizzare qualcosa di speciale e raggiungere il livello successivo".