La Spagna ad un passo dal titolo mondiale. Dopo la grande vittoria nell'attesissima semifinale contro la Francia, le Furie Rosse, autori di una dominante prestazione sui Les Bleus, guardano già alla finale del Mondiale 2026. In attesa di conoscere l'avversaria, se Inghilterra o Argentina, il ct della Roja, Luis De La Fuente, ha colto l'occasione per elogiare la performance di alcuni dei suoi giocatori e caricare la Spagna in vista della finale della Coppa del Mondo.

De La Fuente: "Dani Olmo è un genio"

Intervenuto in conferenza stampa dopo il successo in semifinale contro la Francia, Luis De La Fuente ha elogiato la prestazione dei suoi giocatori e, in particolare, quella di Dani Olmo: "Dani Olmo è un calciatore incredibile nella sua posizione, è un genio. È versatile, può giocare in qualsiasi zona del campo ed è un giocatore migliore quando gioca accanto a calciatori brillanti come Rodri. Dani Olmo ha fatto tutto benissimo, non è forse l'uomo da titolo ma è evidente che abbia un’intelligenza diversa e, come dimostrato nel tempo, avevamo ragione sul suo conto. Ringrazio i tifosi della Spagna, sentiamo il loro sostegno seppur vivendo in una bolla".

LA CORUNA, SPAGNA - 4 GIUGNO: L'allenatore della Spagna, Luis De La Fuente, impartisce istruzioni ai suoi giocatori a bordo campo durante l'amichevole internazionale tra Spagna e Iraq allo stadio Riazor il 4 giugno 2026 a La Coruña, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Quanto agli altri giocatori, il commissario tecnico della Roja ha commentato dicendo: "Eravamo già a conoscenza del fatto che questo gruppo, non solo i giocatori ma proprio tutti, lavorasse per lo stesso obiettivo. Non abbiamo mai riscontrato un problema. Su Lamine Yamal? Non c'è alcun problema con lui. Le condizioni di Pedro Porro? Forse ha un problema muscolare, però, vedremo domani".

"Argentina o Inghilterra è lo stesso"

Con il biglietto già staccato per la finale al MetLife Stadium (ora rinominato New York New Jersey Stadium), De La Fuente ha espresso le sue sensazioni spiegando: "Si diceva che Francia-Spagna potesse essere una finale anticipata, ma potremmo dire lo stesso di Inghilterra-Argentina. Non abbiamo una preferenza tra le due, è lo stesso".

Luis de la Fuente se emociona hablando de su fe: «Rezo todos los días, pero no porque esté en el Mundial»



✝️ 💬 «Cada día que me levanto y estoy bien, me miro y digo otro día más que puedo disfrutar de la vida. Yo doy gracias por esos detalles y rezo todos los días para que me… pic.twitter.com/c7yGQMzsfr — El Debate (@eldebate_com) July 14, 2026

Infine, il ct ha chiuso il suo intervento in conferenza stampa dichiarandosi felice di affrontare sia l'Argentina del suo amico Scaloni che l'Inghilterra: "Sono molto entusiasta di affrontare eventualmente l'Argentina, poiché sono amico di Scaloni. Però, sarei contento di incontrare anche l'Inghilterra. Non c'è una favorita, accoglieremo a braccia aperte chiunque andrà in finale".