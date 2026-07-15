Finisce il sogno riconquista di Mbappé. Il capitano francese, atterrato in America con l'intenzione di riprendersi il titolo mondiale perso in Qatar 2022 (nella storica finale contro l'Argentina), è stato costretto a tornare anticipatamente in Europa e, soprattutto, a mani vuote. Nonostante un percorso dominante, infatti, i Les Bleus non sono riusciti ad andare oltre la semifinale del Mondiale, fermati (proprio come nell'ultimo campionato europeo) da una dominante Spagna. Dopo la sconfitta, Kylian Mbappé ha commentato l'amara delusione criticando la prestazione della sua Francia ma invitando subito i compagni a voltar pagina.

Le parole di Mbappé dopo l'eliminazione dal Mondiale

Intervistato ai microfoni di M6, dopo la sconfitta per 2-0 contro la Spagna, Kylian Mbappé ha espresso il suo punto di vista sul match: "Penso che non abbiamo giocato la partita che volevamo. Né tatticamente né tecnicamente, in termini di livello generale mostrato. E quando non fai quello che devi fare in una semifinale del Mondiale, non vinci".

WROCLAW, POLONIA - 5 SETTEMBRE: Kylian Mbappé della Francia osserva la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Ucraina e Francia alla Tarczynski Arena il 5 settembre 2025 a Breslavia, in Polonia. (Foto di Mateusz Slodkowski/Getty Images)

Continuando, l'attaccante del Real Madrid ha puntato il dito sui tanti errori tecnici commessi dalla nazionale francese riconoscendo anche il merito della Spagna: "La Spagna ha seguito il proprio piano di gioco e le proprie caratteristiche. È una squadra che ama controllare il possesso palla e dettare il ritmo. Il nostro obiettivo era pressarli alti per impedire loro di imporre quel ritmo lento e ingannevole. Perché in termini di controllo del gioco, sono superiori a noi. Non ci siamo riusciti e abbiamo commesso troppi errori tecnici. Non abbiamo saputo come colpirli quando necessario. Era compito nostro ribaltare gli equilibri di potere, ed è lì che abbiamo fallito".

"Grande delusione ma dobbiamo rialzarci"

Successivamente, Mbappé si è concentrato sull'aspetto tattico della partita spiegando: "Fin dall'inizio, abbiamo sempre giocato in 3 contro 2 a centrocampo. E contro la Spagna, questo è complicato. Fabian Ruiz e Rodri hanno avuto molto tempo per giocare. C'è stata una mancanza di comunicazione riguardo al pressing. Penso che contro la Spagna avremmo dovuto giocare uno contro uno, costringendoli a correre con noi. E anche quando recuperavamo palla nella metà campo avversaria, i nostri primi tocchi non erano degni di una semifinale di Coppa del Mondo. E quando metti insieme tutto questo, il risultato è una sconfitta. È una grande delusione, ovviamente, ma se siamo obiettivi, non abbiamo fatto tutto il possibile per raggiungere la finale".

🚨🗣️ Kylian Mbappe: "There were too many technical errors."



"It wasn't up to the standard of a World Cup semi-final." pic.twitter.com/lK5fDr85OG — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 14, 2026

Concludendo, il capitano dei Les Bleus ha chiuso l'intervista invitando i propri compagni a rialzarsi dopo la cocente delusione: "Come tutti, sono molto deluso. Raggiungere la finale era un sogno per noi, dare al nostro Paese l'opportunità di continuare a sognare e di fare la storia. Ora, è qualcosa che dobbiamo affrontare a testa alta. Non credo di riuscire a esprimere a parole quanto siamo delusi io e la squadra. Ma come ogni giocatore di alto livello, anche se può sembrare un po' robotico, dovremo rialzarci, andare in vacanza e voltare pagina. Perché il calcio non aspetta nessuno, dovremo imparare e ricominciare per lasciarci alle spalle questa sconfitta".