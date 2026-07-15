Didier Deschamps non ha dubbi. Senza nulla togliere alla qualità e ai meriti della Spagna, la Francia rinuncia al sogno del mondiale in virtù di un arbitraggio considerato inadeguato per il livello della partita giocata. I Bleus giocheranno la finalina del terzo posto contro la perdente di Inghilterra-Argentina.

Francia ko con la Spagna, Deschamps: "Ma che arbitro è?"

Una sconfitta chee lascia il segno. La Francia di Deschamps era considerata tra le favoritissime del torneo, potendo disporre di una rosa profonda e con enormi valori tecnici. Nonostante gli 8 gol segnati da Mbappé e i 5 del pallone d'oro Dembélé, i transalpini non riescono a realizzare il sogno del. Sarebbe stato il secondo negli ultimi tre disputati. Stavolta viene anche mancato l'accesso alla finale per la terza edizione consecutiva. Insomma, motivi per recriminare ce ne sono eccome. Deschamps ha confermato l'inevitabile sconforto del gruppo: ", i giocatori erano distrutti negli spogliatoi".

STOCCARDA, GERMANIA - 05 GIUGNO: Didier Deschamps, allenatore della Francia, osserva prima della semifinale della UEFA Nations League 2025 tra Spagna e Francia all'Arena di Stoccarda il 05 giugno 2025 a Stoccarda, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Nonostante ciò, il Commissario Tecnico francese ha ritenuto doveroso fare un appunto all'arbitro. Senza che si sminuisse la prestazione degli avversari, il 57enne ha avvertito una direzione di gara non all'altezza. Di seguito le sue parole: "L'ambizione c'era, quindi fermarsi fa male. Ma vi pongo io una domanda. Il quarto e il quinto uomo erano di altissimo livello, perché ho potuto discutere con loro, vedevano le mie stesse cose. Ora, vi chiedo, e non sarò io a rispondere, non voglio passare per uno che piagnucola perché abbiamo perso, ma l'arbitro di stasera aveva il livello per arbitrare una semifinale di Coppa del Mondo? Rispondete voi se volete. Io non risponderò".

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Probabilmente Deschamps non ha condiviso la scelta di assegnare il calcio di rigore alla Spagna, per un presunto controllo con il braccio diprima di essere calciato da Digne. In ogni caso, il tecnico ha preferito non sbottonarsi: "No, non entrerò in discussioni su questo. Grazie". Sono da riconoscere, al di là di queste recriminazioni, la compattezza tra reparti e la manovra della Spagna. La Rojae ha contenuto la forza straripante dei francesi, rendendoli essenzialmente inoffensivi. Alla voce "grandi occasioni" dei Bleus, difatti, risulta un incredibile "0".